У Путина заговорили о поставках оружия боевикам ОРДЛО

Глава "Единой России" Владимир Васильев обратился к президенту страны с просьбой предоставить оружие "ЛДНР" для защиты от "агрессии".

Владимир Васильев, глава российской правящей партии "Единая Россия", собирается на официальном уровне обеспечивать вооружение оккупационных властей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает Telegram-канал партии.

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"… мы обращаемся к руководству нашей страны с просьбой оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции", — заявил Васильев.

Руководителю "Единой России" происходящее в Украине напоминает "возврат к нацизму и бандеровщине". Васильев подчеркивает, что обеспокоен вопросом защиты неких "российских граждан" и "соотечественников", которые проживают на оккупированных украинских территориях.

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На момент написания новости официальной реакции со стороны чиновников Украины не было.

Похожее заявление сделал и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. По его словам, России следует помочь так называемым "ЛНР" и "ДНР" — и поставлять боевикам отдельные виды вооружения, чтобы повысить их обороноспособность в преддверии возможной "агрессии".

Ранее Фокус сообщал, что Госдепартамент США говорит о признаках готовящейся агрессии и утверждает, что РФ может начать вторжение в Украину до середины февраля. По словам заместителя госсекретаря Венди Шерман, время нападения может зависеть от Пекинской Олимпиады.