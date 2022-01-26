У Путіна розмовляли про постачання зброї бойовикам ОРДЛО

Глава "Єдиної Росії" Володимир Васильєв звернувся до президента країни з проханням надати зброю ЛДНР для захисту від агресії.

Володимир Васильєв, голова російської керівної партії "Єдина Росія", збирається на офіційному рівні забезпечувати озброєння окупаційної влади окремих районів Донецької та Луганської областей України. Про це повідомляє Telegram-канал партії.

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"… ми звертаємося до керівництва нашої країни з проханням надати допомогу Луганській та Донецькій республікам у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції", — заявив Васильєв.

Керівнику "Єдиної Росії" те, що відбувається в Україні, нагадує "повернення до нацизму та бандерівщини". Васильєв наголошує, що стурбований питанням захисту "російських громадян" і "співвітчизників", які проживають на окупованих українських територіях.

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На момент написання новин офіційної реакції з боку чиновників України не було.

Таку заяву зробив і секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак. За його словами, Росії варто допомогти так званим "ЛНР" та "ДНР" — і постачати бойовикам окремі види озброєння, щоб підвищити їхню обороноздатність напередодні можливої "агресії".

Раніше Фокус повідомляв, що Держдепартамент США говорить про ознаки агресії, що готується, і стверджує, що РФ може почати вторгнення в Україну до середини лютого. За словами заступника держсекретаря Венді Шерман, час нападу може залежати від Пекінської Олімпіади.