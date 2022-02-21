Военные РФ уничтожили 5 человек и 2 БМП в Ростовской области - Минобороны РФ

По информации российских журналистов, их силовики даже "уничтожили диверсионно-разведывательную группу". Официальный Киев уже опроверг данные обвинения, добавив, что в Ростовской области никаких украинских войск не было.

Министерство обороны РФ сообщило о том, что уничтожило пять человек и две боевые машины пехоты в Ростовской области утром 21 февраля 2022 года. По мнению российских представителей, убитые люди имели отношение к украинским военным, сообщает РБК, ссылаясь на сообщение Южного военного округа.

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Российские военные утверждают, что к границе России вышла украинская "диверсионно-разведывательная группа". Они говорят, что украинцы нарушили границу РФ, и были убиты во время боя с российской армией в районе населенного пункта Митякинская в Ростовской области.

[ + – ] Сообщение Южного военного округа

Вторгнувшуюся диверсионную группу обнаружили российские пограничники. Они запросили подкрепление у военных. Те подтянули свои силы, начался бой, во время которого через украинскую границу на территорию России въехали две БМП.

Эта бронетехника, вместе с членами диверсионной группы в количестве пяти человек, была уничтожена в результате боя. Раненых и пострадавших с российской стороны нет.

Официальные представители Киева назвали это сообщение фейком, добавив, что в Ростовской области не было никаких украинских войск.

Ранее Фокус сообщал о том, что военное командование РФ забыло роту своих солдат на заброшенной железнодорожной станции неподалеку от украинской границы. Солдаты живут в ужасных условиях без еды и воды.

Несколько российских диссидентов вышли на Красную площадь протестовать против войны с Украиной. Они были немедленно задержаны полицией. Пятерых протестующих на данный момент отпустили, выписав им квитанции о штрафах на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

Сообщалось также про обстрел пограничного пункта РФ на границе с Украиной из артиллерии. Снаряд, по словам представителей ФСБ, попал прямо в здание погранпоста. Украинские военные опровергли свою причастность, назвав происходящее откровенной провокацией.