Військові РФ знищили 5 осіб та 2 БМП у Ростовській області — Міноборони РФ

За інформацією російських журналістів, їхні силовики навіть "знищили диверсійно-розвідувальну групу". Офіційний Київ уже спростував дані звинувачення, додавши, що в Ростовській області жодних українських військ не було.

Міністерство оборони РФ повідомило про те, що знищило п'ятьох людей і дві бойові машини піхоти в Ростовській області вранці 21 лютого 2022 року. На думку російських представників, убиті люди стосувалися українських військових, повідомляє РБК, посилаючись на повідомлення Південного військового округу.

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Російські військові стверджують, що до кордону Росії вийшла українська диверсійно-розвідувальна група. Вони кажуть, що українці порушили кордон РФ і були вбиті під час бою з російською армією в районі населеного пункту Мітякінська в Ростовській області.

[ + – ] Повідомлення Південного військового округу

Диверсійну групу, що вторглася, виявили російські прикордонники. Вони запросили підкріплення у військових. Ті підтягли свої сили, розпочався бій, під час якого через український кордон на територію Росії в'їхали дві БМП.

Ця бронетехніка, разом із членами диверсійної групи в кількості п'яти осіб, була знищена внаслідок бою. Поранених та постраждалих з російської сторони немає.

Офіційні представники Києва назвали це повідомлення фейком, додавши, що в Ростовській області не було жодних українських військ.

Раніше Фокус повідомляв про те, що військове командування РФ забуло роту своїх солдатів на покинутій залізничній станції неподалік українського кордону. Солдати живуть у жахливих умовах без їжі та води.

Декілька російських дисидентів вийшли на Червону площу протестувати проти війни з Україною. Вони були негайно затримані поліцією. П'ятьох протестувальників наразі відпустили, виписавши їм квитанції про штрафи на суму від 5 до 10 тисяч рублів.

Повідомлялося також про обстріл прикордонного пункту РФ на кордоні з Україною з артилерії. Снаряд, за словами представників ФСБ, потрапив прямо в будівлю прикордонного поста. Українські військові спростували свою причетність, назвавши те, що відбувається, відвертою провокацією.