Військові РФ знищили 5 осіб та 2 БМП у Ростовській області — Міноборони РФ
За інформацією російських журналістів, їхні силовики навіть "знищили диверсійно-розвідувальну групу". Офіційний Київ уже спростував дані звинувачення, додавши, що в Ростовській області жодних українських військ не було.
Міністерство оборони РФ повідомило про те, що знищило п'ятьох людей і дві бойові машини піхоти в Ростовській області вранці 21 лютого 2022 року. На думку російських представників, убиті люди стосувалися українських військових, повідомляє РБК, посилаючись на повідомлення Південного військового округу.
Російські військові стверджують, що до кордону Росії вийшла українська диверсійно-розвідувальна група. Вони кажуть, що українці порушили кордон РФ і були вбиті під час бою з російською армією в районі населеного пункту Мітякінська в Ростовській області.
Диверсійну групу, що вторглася, виявили російські прикордонники. Вони запросили підкріплення у військових. Ті підтягли свої сили, розпочався бій, під час якого через український кордон на територію Росії в'їхали дві БМП.
Ця бронетехніка, разом із членами диверсійної групи в кількості п'яти осіб, була знищена внаслідок бою. Поранених та постраждалих з російської сторони немає.
Офіційні представники Києва назвали це повідомлення фейком, додавши, що в Ростовській області не було жодних українських військ.
Раніше Фокус повідомляв про те, що військове командування РФ забуло роту своїх солдатів на покинутій залізничній станції неподалік українського кордону. Солдати живуть у жахливих умовах без їжі та води.
Декілька російських дисидентів вийшли на Червону площу протестувати проти війни з Україною. Вони були негайно затримані поліцією. П'ятьох протестувальників наразі відпустили, виписавши їм квитанції про штрафи на суму від 5 до 10 тисяч рублів.
Повідомлялося також про обстріл прикордонного пункту РФ на кордоні з Україною з артилерії. Снаряд, за словами представників ФСБ, потрапив прямо в будівлю прикордонного поста. Українські військові спростували свою причетність, назвавши те, що відбувається, відвертою провокацією.