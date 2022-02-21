У Москві люди вийшли на площу підтримати Україну: їх усіх затримали

Адвокат каже, що будь-який вихід на площу Москви на захист прав може завершитись арештом на певну кількість діб.

У Москві вісім людей вийшли на одиночні пікети на підтримку України та проти вторгнення Росії. Їх усіх затримали, наразі відпустили п'ять осіб, повідомив адвокат Ілля Уткін для Суспільного.

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Правозахиснику довелося захищати інтереси трьох активістів у Тверському суді Москви — Льва Пономарьова, Михайла Крігера та Михайла Удімова. Два останні, за словами адвоката, провели ніч у тверському ОВС (територіальні органи внутрішніх справ).

Тверський районний суд, де Крігер та Удімов зараз перебувають, має винести за ними рішення, сказав адвокат.

"Рішення за протоколами. В Удімова — за невиконання законної вимоги співробітника поліції. Він відмовився проходити в автозак. Крігеру також арештну статтю за організацію заходу, який був учора (20 лютого — ред.) на Пушкінській площі в Москві на захист України", — розповів Уткін.

Крігеру загрожує до 10 діб адміністративного арешту, а Удімову — до 15 діб.

Серед затриманих є жінка. Їй інкримінують повторну участь у несанкціонованому масовому політичному заході, що передбачає до 30 діб арешту.

Тим учасникам акцій, яких відпустили, виписали протоколи, які передбачають штраф від 10 до 20 тисяч рублів.

При цьому подібні пікети сьогодні у РФ на захист прав України Уткін називає героїзмом.

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич на Олімпіаді показав на камеру звернення з написом "ні війни в Україні".

Ще повідомлялося, 15 січня в Єкатеринбурзі відбувся пікет проти війни "за мир та дружбу між народами".