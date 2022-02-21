В Москве люди вышли на площадь поддержать Украину: их всех задержали
Адвокат говорит, что любой выход на площадь Москвы в защиту прав может завершиться арестом на определенное количество суток.
В Москве восемь человек вышли на одиночные пикеты в поддержку Украины и против вторжения России. Их всех задержали, на данный момент отпустили пять человек, сообщил адвокат Илья Уткин для Суспільного.
Правозащитнику пришлось защищать интересы троих активистов в Тверском суде Москвы — Льва Пономарева, Михаила Кригера и Михаила Удимова. Два последних, по словам адвоката, провели ночь в тверском ОВД (территориальные органы внутренних дел).
Тверской районный суд, где Кригер и Удимов сейчас находятся, должен вынести по ним решение, сказал адвокат.
"Решение по протоколам. В Удимова — за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Он отказался проходить в автозак. Кригеру также арестную статью за организацию мероприятия, которое было вчера (20 февраля — ред.) на Пушкинской площади в Москве в защиту Украины", — рассказал Уткин.
Кригеру грозит до десяти суток административного ареста, а Удимову – до 15 суток.
Среди задержанных есть и женщина. Ей вменяюют повторное участие в несанкционированном массовом политическом мероприятии, что предсматривает до 30 суток ареста.
Тем участникам акций, которых отпустили, выписали протоколы, предусматривающие штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
При этом подобные пикеты сегодня в РФ на защиту прав Украины Уткин называет героизмом.
Напомним, украинский скелетонист Владислав Гераскевич на Олимпиаде показал на камеру обращение с надписью "нет войне в Украине".
Еще сообщалось, 15 января в Екатеринбурге состоялся пикет против войны "за мир и дружбу между народами".