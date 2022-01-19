В России прошла антивоенная демонстрация "За мир и дружбу между народами" (фото)

Участники акции были без политических лозунгов и флагов, но этот факт не помешал полицейским всячески препятствовать ее проведению.

15 января в Екатеринбурге должен был пройти пикет против войны "за мир и дружбу между народами", он состоялся, но без давления силовиков не обошлось. Об этом сообщает "Вечерние ведомости".

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Активисты решили выступить против усиления военной риторики российских властей, которая наблюдалась в нескольких направлениях — напряженность между РФ и НАТО, а также направление войск ОДКБ в Казахстан. Организаторы акции выполнили требования властей и уведомили Министерство общественной безопасности о проведении публичного пикета 15 января и митинга 22 января. По закону, предупредить о пикете нужно за три дня, а о митинге за 10 дней до его проведения. Были выполнены оба требования.

[ + – ] Заявление о пикете и митинге в Екатеринбурге

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Однако в день проведения акции правоохранители препятствовали ее проведению. Вероятно, этому способствовали местные власти и лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он убрал из переченя специальных мест для публичного выражения общественного мнения сквер, на котором и анонсировался пикет.

В конечном итоге на улице 8 марта собралось около 50 человек. Однако прибывшие на место полицейские стали предупреждать о том, что данная площадка исключена из перечня гайд-парков, и если собравшиеся развернут плакаты, последуют задержания. Участники акции согласились и ушли в другое место до Шаумяна в сопровождении полиции.

Правоохранители составили несколько протоколов против протестующих, а одного из них задержали.

Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Россия может вторгнуться в Украину в кратчайшие сроки. Москва продолжает наращивать силы на украинской границе.