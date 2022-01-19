Россия может начать новую атаку в кратчайшие сроки, - Блинкен

Госсекретарь США заявил, что в ближайшее время Россия планирует еще больше нарастить силы на границе, после чего сможет начать вторжение.

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с дипломатами в посольстве США в Киеве. Выступая перед ними, Блинкен предупредил, что уже в ближайшие сроки Украине стоит ожидать нападения российских войск, сообщает агентство Reuters.

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"Россия может начать новую атаку в "очень короткие сроки", — заявил госсекретарь США.

В то же время, госсекретарь отметил, что остается надежда на мирное разрешение ситуации. Это случится, если Россия выберет дипломатический и мирный путь.

"Я очень, очень надеюсь, что мы продолжим двигаться по дипломатическому и мирному пути, но в конечном итоге это зависит от президента Путина", – сказал чиновник.

Он акцентировал внимание на том, что Россия наращивала свое присутствие на границах без каких-либо причин или провокаций со стороны Украины.

"Как вы все хорошо знаете, последние пару месяцев мы уделяли пристальное внимание Украине из-за значительного наращивания российских сил, которое мы наблюдали вблизи украинской границы", — заявил Блинкен. Кроме того, он заверил, что РФ не остановится на достигнутом.

"Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в ближайшее время, и это дает президенту Путину возможность в очень короткие сроки предпринять агрессивные действия против Украины", — резюмировал госсекретарь.

При этом глава Госдепа уверен, что действия РФ по изменению границ соседних стран силой не должны оставаться безнаказанными. Если продолжать позволять России безнаказанно нарушать территориальную целостность других стран, это может открыть "огромный ящик Пандоры" для похожих автократических государств.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом 19 января. О цели поездки официально объявлено не было, но, судя по всему, запланировано обсуждение вопросов, связанных с безопасностью и угрозой со стороны РФ. Блинкен провел беседу с американскими дипломатами в посольстве США, после чего планирует встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В дальнейшем глава Госдепа намеревается встретиться в Берлине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и представителями Великобритании и Франции.

Ранее Фокус писал о том, как Блинкен заявил, что "русских бывает трудно заставить уйти", когда они приходят "к вам домой".