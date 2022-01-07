"Когда русские приходят к вам домой, бывает трудно заставить их уйти", — Блинкен

Госсекретарь США заявил об этом в контексте размещения российских войск в Казахстане и агрессии РФ против Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, говоря о размещении войск стран Организации договора о коллективной безопасности, в частности российских военных, заявил, что "русских иногда очень трудно заставить уйти", когда они "находятся в вашем доме". Соответствующее заявление глава Госдепа США сделал в ходе брифинга после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в пятницу, 7 января.

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Отвечая на вопрос журналистки о том, как Соединенные Штаты относятся к тому, что ОДКБ по запросу президента Казахстана разместили свои силы в республике для подавления восстания, учитывая, что ими будет командовать российский генерал Андрей Сердюков, принимавший участие в оккупации Крыма Россией, Блинкен сказал: "У нас есть вопросы о характере запроса (на размещение войск ОДКБ — ред.). Мы стремимся узнать об этом больше".

По словам госсекретаря, есть "определенные драйверы" того, что происходит в Казахстане, и ситуация там "отличается от того, что происходит на украинских границах".

"Один из уроков недавней истории заключается в том, что когда русские приходят к вам домой, бывает очень трудно заставить их уйти", — отметил Блинкен.

[ + – ] Слова Блинкена о "русских в доме" с 1:03:25

Помимо этого глава Госдепа США заявил, что заявления России о том, что Украина представляет для нее угрозу и может совершить провокации, являются "абсурдом". Блинкен указал на то, что именно Москва наращивает концентрацию своих военных сил у украинских границ.

"Как Москва объясняет эти действия? Дезинформацией. Утверждается, что Украина угрожает России. И что российское военное наращивание носит чисто оборонительный характер. Это как лиса, которая говорит, что ей пришлось напасть на курятник, потому что его жители каким-то образом представляют угрозу. Мы уже сталкивались с таким газлайтинг (действия, при которых агрессор пытается убедить жертву в том, что именно она виновата в случившихся с ней проблемах — ред.)", — заявил американский дипломат, напомнив, что когда РФ вторглась в Украину в 2014 году, она заявила, что именно украинское государство является агрессором, для оправдания заранее запланированных военных действий.

Напомним, по итогам переговоров с Блинкеном Кулеба заявил о том, что в НАТО "царит солидарность с Украиной" в вопросе оценки действий государства-агрессора. Стороны, в частности, обсудили меры, которые могут предпринять США в отношении РФ.

Ранее Фокус писал, что Россия перебрасывает бронетехнику в Казахстан на фоне восстания в республике. Кремль дислоцировал в стране бойцов, воевавших против Украины. Своих военных отправит также Таджикистан и Армения.