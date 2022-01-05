"Стали жертвами террористов": Токаев запросил военную помощь ОДКБ для разгона революции

Страны военного блока, как утверждает ряд СМИ, отреагировали на заявление президента и распорядились готовить миротворцев из РФ и Беларуси для отправки в Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны ОДКБ помочь с подавлением революции. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте главы государства.

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В ходе экстренного заседания Совета безопасности Казахстана, которое проходило вечером 5 января, Касым-Жомарт Токаев назвал мятежников "террористами" и заявил о необходимости принятия срочных мер.

Президент сообщил, что возглавит контртеррористический штаб для подавления массовых акций протеста и предупредил, что под Алматой начались бои между митингующими и подразделениями регулярной армии.

"Они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями Минобороны", — подчеркнул Токаев в ходе заседания.

По словам президента, мятежники накануне массовых протестов проходили подготовку за границей, а стычки с полицейскими и захваты админзданий властям необходимо рассматривать как "акт агрессии" против Казахстана. В связи с этим, Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ с просьбой вмешаться в ситуацию и урегулировать ситуацию внутри страны.

"Обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь… Обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы естественно победим. Террористические банды как я уже сказал захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алматы захвачен аэропорт, около пяти самолетов, включая иностранные. Алматы подвергся нападению, разрушению, вандализму. Жители Алматы стали жертвами нападения террористов, бандитов", — продолжил глава государства и заверил, что сделает все для защиты мирного населения страны.

[ + – ] Токаев запросил военную помощь у стран ОДКБ для разгона протестов в Казахстане

Отметим, что издяния Klymenko Time и Сегодня, ссылаясь на свои источники, сообщили, что страны ОДКБ отреагировали на обращение Касыма-Жомарта Токаева и распорядились готовить миротворцев из РФ и Беларуси для отправки в Казахстан. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Помимо этого, издание Сегодня информирует, что глава России Владимир Путин дал поручение готовить силовиков для подавления революции на улицах Казахстана. Ответственным за операцию, по данным журналистов, назначен глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с Касымом-Жомартом Токаевым и начал консультации с лидерами стран-членов ОДКБ из-за ситуации в Казахстане.

О возможном введении войск ОДКБ в мятежный Казахстан ранее говорил нардеп Евгений Шевченко, который прилетел в Нурсултан на фоне масштабных протестов. Парламентарий пожелал митингующим мира и благополучия, а также предупредил о расколе страны из-за чрезмерного насилиня.

Обращение Касыма-Жомарта Токаева к странам ОДКБ появилось после того, как мятежники захватили международный аэропорт Алматы.