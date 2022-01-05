Протестующие захватили международный аэропорт Алматы, все рейсы отменены (фото, видео)
Военнослужащие, которые охраняли территорию "воздушной гавани", не участвовали в эвакуации персонала и пассажиров. Бойцы покинули территорию аэропорта до захвата.
Международный аэропорт Алматы был захвачен в ходе масштабных протестов в Казахстане. Об этом сообщает издание Orda.Kz, ссылаясь на очевидцев.
Информацию о захвате аэропорта и отмене всех рейсов сообщили в службе безопасности. Блогер Алишер Еликбаев освещал массовые протесты в Казахстан и жил в гостинице, которая расположена возле "воздушной гавани". Мужчина должен был вылететь из Алматы в ночь на 6 января.
"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", – рассказал Алишер Еликбаев в общении с журналистами издания Orda.
Пресс-служба аэропорта Алматы подтвердила информацию о захвате и сообщила, что в здании находятся около 45 захватчиков. Персонал и пассажиры оперативно были эвакуированы с территории "воздушной гавани". Военнослужащие также покинули территорию аэропорта.
"Военные покинули аэропорт, но мы не знаем когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров", — подчеркнули в пресс-службе.
После подтверждения информации о захвате, официальный сайт международного аэропорта Алматы перестал работать.
Отметим, что аэропорт Актау также прекратил свою работу после того, как вспыхнули масштабные протесты в Казахстане.
Напомним, что массовые протесты в Казахстане, которые начались 2 января, переросли в стычки с полицейскими. В нескольких городах восставшие захватили ряд административных зданий.
5 января СМИ сообщили, что первый президент Нурсултан Назарбаев после того, как его отправили в отставку с должности главы Совета безопасности, планирует покинуть территорию Казахстана. Частный самолет, который принадлежит зятю политика, днем 5 января вылетел и аэропорта Алматы.