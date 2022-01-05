Назарбаев намерен покинуть Казахстан для "прохождения лечения", — СМИ (фото)

Самолет, который принадлежит тестю политика Тимуру Кулибаеву, вылетел из аэропорта Алма-Аты. Воздушное судно, как утверждают журналисты, держит курс на Киргизию.

Первый президент Казахстана и экс-глава Совета безопасности Нурсултан Назарбаев планирует покинуть страну. Об этом сообщает 360tv.

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По данным российских журналистов, Нурсултан Назарбаев после отставки готов покинуть Казахстан для "прохождения лечения".

О вылете первого президента Казахстана также в своем Telegram-канале сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Как отметил журналист, эту информацию он получил от источников в МИД России.

"Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения (источник в МИД)", — говорится в сообщении Алексея Венедиктова.

Белорусский Telegram-канал NEXTA информирует, что из аэропорта Алма-Аты вылетел самолет, который принадлежит дочери Нурсултана Назарбаева Динаре. Журналисты утверждают, что воздушное судно держит курс на Киргизию.

"Самолет дочери Назарбаева Динары улетел в Кыргызстан. Готов покинуть Казахстан "для лечения", по некоторым данным, и сам елбасы (глава государства Нурсултан Назарбаев — ред.)", — сказано в сообщении.

[ + – ] Самолет семьи Назарбаевых вылетел из Казахстана

Издание ОСНМедиа, в свою очередь, комментируя вылет самолета из Казахстана, отмечает, что воздушное судно с бортовым номером "9HAVA" принадлежит мужу дочери Назарбаева Тимуру Кулибаеву.

На портале FlightRadar24 сказано, что самолет "9HAVA" вылетел из аэропорта Алма-Аты в 14:29 по местному времени, а конечным пунктом полета указан Нурсултан. Воздушное судно в столичном аэропорту, судя по открытым данным, приземлилось в 16:13.

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Стоит отметить, что на фоне масштабных протестов в Казахстане аэропорт Актау прекратил свою работу. Рейсы в Нурсултан также были отменены. По данным RT, российская авиакомпания "Аэрофлот" после того, как вспыхнули протесты в Казахстане, отменил рейс в Алма-Ату.

Напомним, беспорядки на казахских улицах начались 2 января, когда тысячи местных жителей вышли на акции протеста из-за подорожания газа. С первого дня демонстрации переросли в стычки с полицейскими и массовые задержания.

Местные власти после того, как вспыхнули протесты в Казахстане, объявили о снижении стоимости газа с 120 до 50 тенге (чуть больше 3 грн), однако митингующие выдвинули новые требования, вплоть до отставки правительства и президента.

5 января в нескольких городах начались стычки с силовиками, а протестующие стали захватывать административные здания. Власти для подавления массовых протестов полностью отключили интернет на территории Казахстана.