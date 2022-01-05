Назарбаєв має намір покинути Казахстан для "проходження лікування", — ЗМІ (фото)

Літак, що належить тестю політика Тімуру Кулібаєву, вилетів з аеропорту Алма-Ати. Повітряне судно, як стверджують журналісти, тримає курс на Киргизстан.

Перший президент Казахстану й ексглава Ради безпеки Нурсултан Назарбаєв планує залишити країну. Про це повідомляє 360TV.

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За даними російських журналістів, Нурсултан Назарбаєв після відставки готовий залишити Казахстан для "проходження лікування".

Про виліт першого президента Казахстану також у своєму Telegram-каналі повідомив головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов. Як зазначив журналіст, цю інформацію він одержав від джерел в МЗС Росії.

"Назарбаєв готовий покинути Казахстан для лікування (джерело в МЗС)", — йдеться у повідомленні Олексія Венедиктова.

Білоруський Telegram-канал NEXTA повідомляє, що з аеропорту Алма-Ати вилетів літак, який належить дочці Нурсултана Назарбаєва Дінарі. Журналісти стверджують, що повітряне судно тримає курс на Киргизстан.

"Літак дочки Назарбаєва Динари полетів до Киргизстану. Готовий покинути Казахстан "для лікування", за деякими даними, і сам елбаси (глава держави Нурсултан Назарбаєв — ред.)", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Літак сім'ї Назарбаєвих вилетів із Казахстану

Видання ОСНМедіа, зі свого боку, коментуючи виліт літака з Казахстану, зазначає, що повітряне судно з бортовим номером "9HAVA" належить чоловікові дочки Назарбаєва Тімуру Кулібаєву.

На порталі FlightRadar24 сказано, що літак "9HAVA" вилетів з аеропорту Алма-Ати о 14:29 за місцевим часом, а кінцевим пунктом польоту вказано Нурсултан. Повітряне судно в столичному аеропорту, судячи з відкритих даних, приземлилося о 16:13.

[ + – ] Літак сім'ї Назарбаєвих приземлився в аеропорту Нурсултана

Варто зазначити, що на тлі масштабних протестів у Казахстані аеропорт Актау припинив свою роботу. Рейси до Нурсултану також були скасовані. За даними RT, російська авіакомпанія "Аерофлот" після того, як спалахнули протести в Казахстані, скасував рейс до Алма-Ати.

Нагадаємо, заворушення на казахських вулицях почалися 2 січня, коли тисячі місцевих жителів вийшли на акції протесту через подорожчання газу. З першого дня демонстрації переросли у сутички з поліцейськими та масові затримання.

Місцева влада після того, як спалахнула протести в Казахстані, оголосила про зниження вартості газу зі 120 до 50 тенге (трохи більше 3 грн), проте мітингувальники висунули нові вимоги, аж до відставки уряду та президента.

5 січня у кількох містах почалися сутички із силовиками, а протестувальники почали захоплювати адміністративні будівлі. Влада для придушення масових протестів повністю відключила інтернет на території Казахстану.