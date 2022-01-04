Казахстан протестує через зростання цін на газ, президент звернувся до нації

Тисячі мітингувальників вийшли на площі кількох міст у Казахстані, спробували поставити намети та вступили у зіткнення з поліцією через зростання цін на скраплений газ удвічі. Це сталося через запуск ринку газу з нового року.

У Казахстані на вулиці вийшли тисячі протестувальників, які незадоволені зростанням цін на газ. Поліція у відповідь застосувала силу.

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Протести спалахнули в містах Актау та Жанаозен ще 2 січня і продовжуються досі. Людей обурило зростання цін майже вдвічі із 60 тенге (3,76 гривні) до 120 тенге (7,53 гривні) за літр, повідомляє кореспондент агентства КазТаг.

Нагадаємо, середня зарплата у Казахстані станом на серпень 2021 року досягла 256,4 тис. тенге (16,1 тис. гривень). За інформацією керівника управління енергетики та ЖКГ регіону Бердібека Картбаєва, з початку поточного року 100 відсотків зрідженого газу реалізується за допомогою електронної торгівлі, що стало причиною зростання цін.

У місті Актау, яке знаходиться на заході Казахстану, протестувальники встановили намети та юрту. Також на місце події приїхав і голова регіону Нурлан Ногаєв, але спроби заспокоїти натовп були марними. Протестувальники вимагали відставки політика, вигукуючи гасло "Шал, кет!" (старий, йди!). Учасники протестів також скандували "Ганьбу".

[ + – ] Протест у Казахстані

Присутні висунули вимоги активізувати боротьбу з корупцією та кумівством, розпочати будівництво фабрик і заводів, скоротити безробіття.

Відомо, що в радіусі 200 метрів від протесту не працював мобільний інтернет, а також поліція не давала активістам встановити печі, щоб готувати їжу, але місцеві жителі приносили їм їжу.

Вчора стало відомо, що поліція почала оточувати мітингувальників із метою їхнього відтіснення. В іншому осередку протестів у місті Жанаозені, за словами очевидців, вранці 4 січня зібралося кілька тисяч людей. Протести почали підтримувати мешканці сусідніх населених пунктів. Також на підтримку протестувальників на заході країни почали виходити люди з усього Казахстану. В Алмати заарештували щонайменше десять активістів. Арешти також відбуваються у Нур-Султані та Шимкенті, повідомляє казахстанська служба Радіо Свободи.

Зіткнення мітингувальників із поліцією пройшли і в казахстанському місті Атирау:

[ + – ] Зіткнення протестувальників із поліцією

Намагаючись вирішити конфлікт, до активістів звернувся Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він закликав мешканців налаштуватися на діалог. Крім того, сформованій урядом комісії доручено знайти рішення, яке влаштує обидві сторони.