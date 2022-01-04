Казахстан протестует из-за роста цен на газ, президент обратился к нации

Тысячи митингующих вышли на площади нескольких городов в Казахстане, попытались поставить палатки и вступили в столкновения с полицией из-за роста цен на сжижженный газ в 2 раз. Это случилось из-за запуска рынка газа с нового года.

В Казахстане на улице вышли тысячи протестующих, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу.

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Протесты вспыхнули в городах Актау и Жанаозен еще 2 января и продолжаются до сих пор. Людей возмутил рост цен почти вдвое с 60 тенге (3,76 гривны) до 120 тенге (7,53 гривны) за литр, сообщает корреспондент агентства КазТаг.

Напомним, средняя зарплата в Казахстане по состоянию на август 2021 года достигла 256,4 тыс. тенге (16,1 тыс. гривен). По информации руководителя управления энергетики и ЖКХ региона Бердибека Картбаева, с начала текущего года 100 процентов сжиженного газа реализуется посредством электронной торговли, что и стало причинной роста цен.

В городе Актау, который находится на западе Казахстана, протестующие установили палатки и юрту. Также на место события приехал и глава региона Нурлан Ногаев, но попытки успокоить толпу были безуспешны. Протестующие требовали отставки политика, выкрикивая лозунг "Шал, кет!" (старик, уходи!). Участники протестов также скандировали "Позор".

[ + – ] Протест в Казахстане

Собравшиеся выдвинули требования активизировать борьбу с коррупцией и кумовством, начать строительство фабрик и заводов, сократить безработицу.

Известно, что в радиусе 200 метров от протеста не работал мобильный интернет, а также полиция не давала активистам установить печи, чтобы готовить пищу, но местные жители приносили им еду.

Вчера стало известно, что полиция начала окружать митингующих с целью их оттеснения. В другом очаге протестов, в городе Жанаозене, по словам очевидцев, утром 4 января собралось несколько тысяч людей. Протесты начали поддерживать жители соседних населенных пунктов. Также в поддержку протестующих на западе страны начали выходить люди по всему Казахстану. В Алматы арестовали не менее десяти активистов. Аресты также проходят в Нур-Султане и Шымкенте, сообщает казахстанская служба Радио Свободы.

Столкновения митингующих с полицией прошли и в казахстанском городе Атырау:

[ + – ] Столкновений протестующих с полицией

Пытаясь разрешить конфликт, к активистам обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он призвал жителей настроиться на диалог. Кроме того, сформированной правительством комиссии поручено найти решение, которое устроит обе стороны.