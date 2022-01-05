У Казахстані повністю відключили інтернет

Влада блокує підключення до мобільних мереж, а також роботу месенджера Telegram і VPN-сервісів. Відключення мережі експерти описали як "загальнонаціональне".

У Казахстані на тлі масових протестів проти керівництва країни та заворушень по всій країні відключили інтернет. Про це у середу, 5 січня, повідомляє Twitter-акаунт організації NetBlocks, яка відстежує роботу мережі в усьому світі.

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За даними представників організації, з вечора вівторка, 4 січня, у Казахстані стався "значний збій у роботі інтернет-послуг", який вже наступного дня перетворився на "загальнонаціональне відключення зв'язку".

[ + – ] У Казахстані відключили інтернет

Приблизно о 05:00 5 січня проєкт GlobalCheck повідомив, що влада Казахстану почала блокувати в країні вебверсію месенджера Telegram і спробувала повністю заблокувати сервіс. Також експерти зазначили боротьбу з VPN-підключеннями на території всієї держави. Зокрема, тоді йшлося про протокол сервісу OpenVPN.

Уже ближче до 16:00 команда проєкту повідомила про проблеми з підключенням до мобільних мереж.

"Таку картину бачить кожен, хто здійснює пошук мережі в Алма-Аті. Радіо-інтерфейси операторів не приймають підключення клієнтів", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] У Казахстані відключили інтернет

Нагадаємо, протести в Казахстані розпочалися 2 січня у кількох містах після підвищення цін на газ. Після заяви влади щодо зниження вартості демонстрації не припинилися. Противники керівництва країни відмовилися до відставки уряду країни, зниження цін на продукти та зменшення рівня безробіття. 4 січня незадоволені громадяни вийшли на вулиці понад десятків міст країни. Вони будували наметові містечка та вступали в активні протистояння з правоохоронцями.

Уже 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про відставку уряду Казахстану. Проте протести продовжилися і переростали у заворушення. Зокрема, демонстранти захопили та підпалили будівлю резиденції глави держави в Алмати, а також брали під свій контроль спецтехніку. Зі свого боку, Токаєв оголосив, що із сьогоднішнього дня силовики максимально жорстко діятимуть щодо учасників заворушень.