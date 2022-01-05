"Я буду з народом". Президент Казахстану Токаєв заперечив можливість втечі з країни

Із сьогоднішнього дня щодо учасників заворушень влада діятиме максимально жорстко, пообіцяв глава держави.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що залишиться у столиці країни Нур-Султані на тлі масових протестів і заворушень у низці міст. Про це глава держави заявив у процесі звернення до нації у середу, 5 січня, передає РІА Новини.

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"Я перебуватиму в столиці, буду разом із народом", — сказав президент.

За словами Токаєва, із сьогоднішнього дня він очолює Раду безпеки Казахстану. До цього довічним главою відомства був колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв.

Крім цього, глава держави пообіцяв найближчим часом виступити з новим пакетом пропозицій щодо вирішення кризи. Водночас Токаєв підкреслив, що із сьогоднішнього дня влада має намір діяти максимально жорстко щодо порушників серед протестувальників.

Протести в Казахстані: головне

Демонстрації розпочалися 2 січня у кількох містах країни через збільшення цін на газ. Влада пояснила підвищення вартості палива законами ринку, але всі погодилися їх знизити. Проте протестувальники відмовилися завершувати свої виступи до відставки уряду країни, зниження цін на продукти та зменшення рівня безробіття.

Уже 4 січня незадоволені громадяни вийшли на вулиці понад десятків міст країни. Вони будували наметові містечка та вступали в активні протистояння з правоохоронцями.

5 січня президент оголосив про відставку уряду Казахстану. Проте протести продовжилися і переростали у заворушення. Зокрема, демонстранти захопили та підпалили будівлю резиденції глави держави в Алмати, а також брали під свій контроль спецтехніку.

Крім цього супротивникам влади вдалося захопити вантажівку з військовими та взяти їх у полон.

Також Фокусу вдалося поговорити з координатором штабу опозиції Казахстану, розташованого в Києві, та дізнатися про плани противників влади.