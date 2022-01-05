"Я буду с народом". Президент Казахстана Токаев отверг возможность побега из страны (видео)

С сегодняшнего дня в отношении участников беспорядков власти будут действовать максимально жестко, пообещал глава государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что останется в столице страны Нур-Султане на фоне массовых протестов и беспорядков в ряде городов. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к нации в среду, 5 января, передает РИА Новости.

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"Я буду находиться в столице, буду вместе с народом", — сказал президент.

По словам Токаева, с сегодняшнего дня он возглавляет Совет безопасности Казахстана. До этого пожизненным главой ведомства был бывший президент страны Нурсултан Назарбаев.

Помимо этого глава государства пообещал в ближайшее время выступить с новым пакетом предложений касательно решения кризиса. В то же время Токаев подчеркнул, что с сегодняшнего дня власти намерены действовать максимально жестко в отношении нарушителей среди протестующих.

Протесты в Казахстане: главное

Демонстрации начались 2 января в нескольких городах страны из-за увеличения цен на газ. Власти объяснили повышение стоимости топлива законами рынка, но все согласились их снизить. Однако протестующие отказались завершать свои выступления до отставки правительства страны, снижения цен на продукты и уменьшения уровня безработицы.

4 января недовольные граждане вышли на улицы более десятка городов страны. Они строили палаточные городки и вступали в активные противостояния с правоохранителями.

5 января президент объявил об отставке правительства Казахстана. Однако протесты продолжились и перерастали в беспорядки. В частности, демонстранты захватили и подожгли здание резиденции главы государства в Алматы, а также брали под свой контроль спецтехнику.

Помимо этого противникам власти удалось захватить грузовик с военными и взять их в плен.

Также Фокусу удалось поговорить с координатором штаба оппозиции Казахстана, расположенного в Киеве, и узнать о планах противников власти.