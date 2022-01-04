В Казахстане протестующие против цен на газ требуют отставки президента и правительства (видео)

Протестами уже охвачены 14 городов, а люди начинают строить палаточные городки. При этом силовики оцепляют целые кварталы, а журналисты фиксируют массовые задержания.

Протесты в Казахстане, начавшиеся 2 января в Мангистауской области, постепенно охватывают все больше городов страны. Первоначальные требования манифестантов о снижении цен на газ стали более не актуальны — люди требуют отставки правящих элит. На протесты выходят все больше демонстрантов, они начинают строить палаточные городки. Власть реагирует репрессиями и задержаниями, силовики оцепляют целые кварталы, ситуация накаляется, сообщает издание Deutsche Welle.

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[ + – ] Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане — с чего все началось?

С 1 января в Казахстане цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге. Буквально через день жители двух городов на западе страны — Актау и Жанаозен (Мангистауская область) вышли на улицы с требованиями снизить тарифы вдвое. Власть отреагировала репрессиями — в регион были направлены значительные силы правоохранителей и автозаки. В протестующих городах стали отключать интернет, проводились задержания демонстрантов. В столице республики, Нур-Султане, правоохранители задержали восемь человек, вышедших поддержать протестующих в Жанаозене.

[ + – ] Протесты в Актау

Одновременно президент страны Касым-Жомарт Токаев написал в твиттере, что дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене "с учетом экономической целесообразности, в правовом поле".

[ + – ] Твит президента Казахстана

При этом руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев рассказал журналистам, что возврат к прежней цене 60 тенге невозможен из-за рыночных цен на топливо.

[ + – ] Протесты в Казахстане

4 января правительственная комиссия в составе вице-премьера Ералы Тугжанова и министра энергетики Магзума Мирзагалиева посетила Актау, после чего направилась в Жанаозен. Чиновники провели переговоры инициативной группой активистов, но это ни к чему не привело — люди с улиц не ушли, а протесты охватили другие города. Митингующих поддержали в Актобе и Уральске, а в столице митингующие требовали организовать телемост с демонстрантами в Актау, чтобы выразить им поддержку. Постепенно на протесты вышли в городах Атырау, Таразе, Шымкенте и Кокшетау.

[ + – ] Очаги протеста в Казахстане

Люди вступают в противостояние с силовиками, которые пытаются их блокировать, во всех городах фиксируют массовые задержания демонстрантов. По состоянию на сегодня, протестами охвачено 14 городов страны, сообщает Telegram-канал RESSENTIMENT.

[ + – ] Протесты в Алматы.

[ + – ] Протесты в Казахстане

На фоне массовых протестов охвативших страну, правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 0,10 евро (50 тенге) за литр в бунтующей Мангистауской области. Однако, это уже не могло разрядить ситуацию — требования манифестантов из экономической плоскости перешли в политическую. На распространяемых в соцсетях записях видно, как толпа скандирует: "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") Лозунг относится к экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, от которого требуют полностью уйти из политики. Бывший президент Казахстана по-прежнему оказывает решающее влияние на власть страны. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев консультируется при проведении назначений в правительстве и госорганах с бывшим президентом Назарбаевым, который оставил пост президента, но сохранил влияние в качестве председателя Совета безопасности и лидера правящей партии "Нур Отан".

Кроме того, звучат призывы к главе государства Касым-Жомарту Токаеву покинуть свой пост, а также об отставке всех членов правительства.

[ + – ] Отряды силовиков блокируют спальные районы

Сейчас в мятежных городах люди ставят палаточные городки, протесты насчитывают десятки тысяч человек. Силовики в ответ проводят задержания, а чтобы людям некуда было отступать, оцепляют и блокируют спальные районы.

Пытаясь разрешить конфликт, к активистам обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он призвал жителей настроиться на диалог и найти решение, которое устроит обе стороны.

[ + – ] Протесты в Казахстане

Однако, манифестанты настроены решительно. Они не собираются уступать силовикам, хотя те с наступлением темноты стали применять светошумовые и газовые гранаты, которые взрываются вблизи людей. В ответ казахи вступили в первые стычки с полицией и сожгли четыре машины силовиков. В Мангистауской области власть пообещала не преследовать граждан, если они прекратят протест.