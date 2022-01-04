Протестующие в Казахстане добились частичного снижения цены на газ (фото)

После переговоров было власти решили снизить цену на газ в Мангистауской области до 50 тенге (3,14 грн) за литр. Кроме того, власти обещают не привлекать к ответственности протестовавших на площади граждан.

Цена на сжиженный газ в Мангистауской области Казахстана будет снижена на фоне акций протеста в городах региона. Об этом говорится в сообщении на сайте премьер-министра страны.

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Так, представители правительственной комиссии пришли на встречу с протестующими на площади в Актау и озвучили решения, которые были приняты в ходе переговоров.

[ + – ] Власти Казахстана объявляют о снижении цен на газ

Отметим, что с Нового года, после запуска рынка газа, цена выросла вдвое — с 60 тенге (3,76 грн) до 120 тенге (7,53 гривны) за литр. Однако правительство объявило о снижении стоимости до 50 тенге (3,14 грн) за литр.

Помимо этого власти пообещали не привлекать к ответственности протестовавших на площади граждан.

"Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства", — говорится в сообщении казахстанского премьера.

Напомним, протесты в городах Мангистауской области Казахстана в связи с ростом цены на газ начались 2 января. Демонстранты попытались поставить палатки на площади Актау и вступили в столкновения с полицией. Участники акции также требовали отставки руководства региона и выкрикивали лозунг "Шал, кет!" (старик, уходи!).

Тем временем в Украине молокозаводы и птицефабрики объявили об угрозе остановки производства из-за роста цен на газ для предприятий.