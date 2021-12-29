Украинские заводы по производству молока и сыра могут остановиться из-за цен на газ

Предприятия уже предупредили, что заявки на продукцию будут выполняться частично "с последующим прекращением производства".

Из-за роста цен на газ для предприятий заводы группы "Молочный альянс", которые выпускают продукцию под такими брендами, как "Яготинське", "Пирятин" и "Славия", могут прекратить свою работу. Об этом в своем Facebook написал соучредитель холдинга Александр Деркач.

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По словам бизнесмена, за все 15 лет, пока он и его партнеры занимаются молочным бизнесом, никогда не происходила такая ситуация, которая "ставит вообще вопрос о целесообразности дальнейшей производственной деятельности". Деркач уточнил, что под угрозой прекращения своей деятельности находится вся отрасль, а не только отдельные производители.

Глава наблюдательного совета "Молочного альянса" Сергей Вовченко заявил, что заводы холдинга уже предупредили партнеров о том, что работать в убыток далее невозможно. Например, генеральный директор "Пирятинского сырзавода" Владимир Барштак в своем письме к коммерческим партнерам предупредил, что предприятие с 1 января будет "частично выполнять заявки на продукции с последующим прекращением производства".

[ + – ] Письмо гендиректора "Пирятинского сырзавода"

В свою очередь глава наблюдательного совета "Молочного альянса" заявил, что группа вынуждена обратиться к хозяйствам с просьбой о снижении цен на молоко-сырье на "несколько процентов".

"(Мы также) обратились к торговым сетям: примите наши экономически обоснованные цены и сократите дебиторскую задолженность до уровня договорных условий. Мы не ставим ультиматумов, а лишь предлагаем вместе преодолеть этот кризис", — добавил Вовченко.

Глава наблюдательного совета также заявил, что заводы оказались в парадоксальной ситуации — "чем больше перерабатывается молоко и выпускается продукции, тем больше убытков".

"Посудите сами. Цена на газ за год для нас выросла почти в 10 раз (с 5,5 грн./м.куб до 50 грн./м.куб). Электроэнергия – в 2,5 раза. Цены на таропаковочные материалы – на 42%. Цены на молоко-сырье – на 25%. А вот цены на готовую продукцию мы смогли поднять в среднем всего на 7%. В таких условиях дальнейшая работа будет давать нам десятки миллионов убытков ежемесячно", — заявил Вовченко.

Группа компаний "Молочный альянс" была учреждена в 2000 году бывшим главой правления банка "Аваль" Александром Деркачем и бывшим главой правления этого финучреждения Федором Шпигом. Холдинг включает в себя 11 предприятий, среди которых "Пирятинский сырзавод", "Яготинский маслозавод", "Баштанский сырзавод" и другие.

Во вторник, 28 декабря ряд ассоциаций и союзов подписали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о немедленной встрече для переговоров по выходу из энергетического кризиса. Обсудить этот вопрос с главой правительства хотят 13 объединений, в частности, Украинская аграрная конфедерация, Всеукраинская ассоциация пекарей, Укркондпром, Ассоциация "Мясной отрасли", Союз птицеводов Украины, Укрвинпром и другие.

На фоне этого Кабинет министров намерен установить предельную цену на газ в 25 тысяч гривен за 1 тыс. кубометров для производителей хлеба и хлебобулочной продукции.

Также Фокус писал, что накануне о вероятной остановке производства заявляли в Roshen и еще 26 компаниях, которые занимаются сладким. Свое решение они объяснили тем, что с начала года цена на газ возросла с 5,9 тысячи гривен до свыше 79 в конце декабря.