Угроза закрытия хлебозаводов: Кабмин хочет ограничить цену на газ для производств

Тысяча кубометров топлива для таких предприятий должна стоить не больше 25 тысяч гривен, говорится в проекте постановления.

Кабинет министров намерен ограничить цену на газ для хлебзаводов на уровне 25 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров на фоне угрозы остановки их работы из-за выросшей стоимости топлива. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на проект постановления правительства.

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Согласно документу, Кабмину предлагается утвердить, что цена на газ собственной добычи ежемесячно рассчитывается как среднеарифметическое значение биржевых котировок, однако не должна превышать 25 тысяч грн за 1 тысячу кубометров с учетом НДС. Действие этого ограничения будет распространяться на карантинный период, но не дольше, чем до 31 марта 2022 года, говорится в проекте постановления.

Помимо этого торговая надбавка за поставки газа на предприятия не должна превышать 1%, сказано в документе.

Напомним, президент Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрий Дученко заявил, что стоимость газа для производителей выросла в 10 раз, в связи с чем предприятия по производству хлеба могут закрыться. Последние дни "Нафтогаз" продавал топливо по цене в 65-75 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров.

До этого бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков предупреждал, что украинский хлеб может вовсе исчезнуть с полок магазинов из-за цен на газ.