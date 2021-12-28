Угроза закрытия хлебозаводов: Кабмин хочет ограничить цену на газ для производств
Тысяча кубометров топлива для таких предприятий должна стоить не больше 25 тысяч гривен, говорится в проекте постановления.
Кабинет министров намерен ограничить цену на газ для хлебзаводов на уровне 25 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров на фоне угрозы остановки их работы из-за выросшей стоимости топлива. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на проект постановления правительства.
Согласно документу, Кабмину предлагается утвердить, что цена на газ собственной добычи ежемесячно рассчитывается как среднеарифметическое значение биржевых котировок, однако не должна превышать 25 тысяч грн за 1 тысячу кубометров с учетом НДС. Действие этого ограничения будет распространяться на карантинный период, но не дольше, чем до 31 марта 2022 года, говорится в проекте постановления.
Помимо этого торговая надбавка за поставки газа на предприятия не должна превышать 1%, сказано в документе.
Напомним, президент Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрий Дученко заявил, что стоимость газа для производителей выросла в 10 раз, в связи с чем предприятия по производству хлеба могут закрыться. Последние дни "Нафтогаз" продавал топливо по цене в 65-75 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров.
До этого бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков предупреждал, что украинский хлеб может вовсе исчезнуть с полок магазинов из-за цен на газ.