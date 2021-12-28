Загроза закриття хлібозаводів: Кабмін хоче обмежити ціну на газ для виробництв

Тисяча кубометрів палива для таких підприємств має коштувати не більше 25 тисяч гривень, йдеться в проєкті ухвали.

Кабінет Міністрів має намір обмежити ціну на газ для хлібзаводів на рівні 25 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів на фоні загрози зупинки їхньої роботи через вартість палива, що зросла. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на проєкт ухвали уряду.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Згідно з документом, Кабміну пропонується затвердити, що ціна на газ власного видобутку щомісяця розраховується як середньоарифметичне значення біржових котирувань, проте не має перевищувати 25 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ. Дія цього обмеження поширюватиметься на карантинний період, але не довше, ніж до 31 березня 2022 року, йдеться в проєкті ухвали.

Крім цього, торгова надбавка за постачання газу на підприємства не повинна перевищувати 1%, сказано в документі.

Нагадаємо, президент Всеукраїнської Асоціації пекарів Юрій Дученко заявив, що вартість газу для виробників зросла в 10 разів, у зв'язку з чим підприємства з виробництва хліба можуть закритися. Останніми днями "Нафтогаз" продавав паливо за ціною 65-75 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів.

До цього колишній спікер Верховної Ради народний депутат Дмитро Разумков попереджав, що український хліб може зовсім зникнути з полиць магазинів через ціни на газ.