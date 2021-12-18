"Це колапс": Розумков попередив про можливу зупинку хлібзаводів в Україні

Підвищення ціни на газ спричинить різке подорожчання собівартості хліба в Україні.

Український хліб може сильно подорожчати чи зовсім зникнути з магазинів через зупинку заводів. Про це колишній речник Верховної Ради Дмитро Разумков попередив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Напередодні "Укрхлібпром" відправив президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністрові Денису Шмигалю лист з проханням забезпечити доступну ціну на газ, інакше виробництво хліба доведеться зупинити. Наразі підприємству доводиться купувати блакитне паливо по 52 тисячі гривень за тисячу кубометрів, що значно збільшує собівартість продукції.

"Порахуйте тоді собівартість хліба, якою вона має бути тоді на полицях, і скільки це вам буде коштувати. Вони зупиняться і не вироблятимуть його. Якщо ми як аграрна держава перестанемо виробляти хліб, то це вже колапс", — підкреслив Дмитро Разумков.

Він додав, що цього тижня НАК "Нафтогаз" придбав газ на міжнародному ринку за 38 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Як повідомили чиновники, населенню доведеться платити по 8 гривень за кубометр зі своїх кишень, а решту 30 гривень Кабмін сплатить з бюджетних коштів.

"А хто наповнює бюджет? Ви ж і наповнюєте. Це ж не береться із кишень народних депутатів, президента, прем'єр-міністра. Це платять люди", — зазначив Дмитро Разумков.

Екс-спікер стверджує, що депутати та держслужбовці, виступаючи на трибуні Верховної Ради, часто не розуміють, про що говорять або відверто обманюють народ. За це в майбутньому доведеться нести відповідальність.

"Головне, щоб за це потім не відповідали тим, що у нас зупинятимуться міста, не буде опалення, не вистачатиме електроенергії і ми доведемо нашу країну до чергової червоної лінії, яку точно не хотілося б переходити".

Раніше Фокус писав, що насправді відбувається в українській енергетиці. Кабмін на чолі з Денисом Шмигалем заявляє про позитивний баланс вугілля в Україні, а ось СБУ попереджає про можливе відключення тепла через брак палива у разі сильних морозів.

Тим часом по дві ТЕС і ТЕЦ переходять на природний газ через дефіцит вугілля. За словами прем'єр-міністра, підприємства перебувають у приватній власності, а НКРЕКУ готує для них нові умови споживання.