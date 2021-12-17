Що насправді відбувається в українській енергетиці і кому варто вірити — Кабміну чи СБУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що баланс вугілля в країні є позитивним, а "всі проблеми з паливом вирішені". Втім, опитані Фокусом експерти не погоджуються з цими словами, наголошуючи на тому, що при похолоданні до -15 в Україні не вистачить ресурсів для забезпечення теплом побутових споживачів.

Україна усунула проблему з постачанням вугілля на ТЕС та теплоелектроцентралі, а запаси палива на складах зростають. Про це у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю, 17 грудня.

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За його словами, обсяг щомісячних поставок вугілля в Україну становить 2 млн тонн, а країна за цей же проміжок часу споживає 1,7 млн тонн.

Денис Шмигаль під час години запитань до уряду запевнив, що баланс із вугіллям позитивний, а всі проблеми з паливом вирішені.

"Щодо запасів газу: їх абсолютно вистачає, щоб спокійно пройти опалювальний сезон", — додав прем'єр-міністр, виступаючи у Верховній Раді.

Голова уряду також порушив питання із запасами палива на Луганській ТЕС. Як зазначив Денис Шмигаль, якщо Росія продовжить заборону на провезення вугілля на цю теплову електростанцію — Україна забезпечить ТЕС газом за відповідною ціною як додаткову послугу.

Варто зазначити, що через бойові дії залізнична гілка, через яку теплова електростанція отримувала вугілля, ізольована від українських залізниць: з одного боку вона йде через державний кордон на територію РФ, з іншого — заходить на територію ОРЛО.

[ + – ] Обсяг запасів вугілля в Україні становить 433,8 тис. тонн Фото: пресс-служба Минэнерго

Дефіцит вугілля на ТЕС та криза в енергетиці — що думають експерти

З проханням прокоментувати постачання вугілля та кризу в енергетиці Фокус звернувся до голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка. За словами експерта, Україна споживає озвучений Денисом Шмигалем обсяг палива за середньої температури повітря -5…+5 градусів.

Олег Попенко назвав заяву прем'єр-міністра про вирішення проблем із постачанням вугілля "непрофесійною". Втім, одразу він не зміг спрогнозувати, скільки українські ТЕС споживатимуть палива під час морозу -10...-15 градусів.

"Тут треба розуміти обсяг виробленої електроенергії, скільки блоків буде підключено, як атомні (станції — ред.) будуть завантажені. Вони (влада — ред.) кажуть, ми привеземо вугілля, якого вистачить і яке є. Обсяг споживання приватних (станцій — ред.) .) Шмигаль каже. Це блоки "Центренерго" працюватимуть або ДТЕК. Навіщо нам такий обсяг блоків теплових одночасно? Якщо говорити про одночасне ввімкнення блоків за температури -15 градусів для того, щоб погасити пікові навантаження, це дві години вранці і дві години ввечері. Якщо температура буде триматися -15 постійно — блоки повинні працювати трохи більше? Так, у "Центренерго" немає грошей, немає вугілля і немає договорів. Директор зізнався, що найближче вугілля прийде в січні", — додав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Олег Попенко також сумнівався, що озвучений Денисом Шмигалем обсяг вугілля завезли на територію України. За словами експерта, власникам ТЕС вигідніше наразі закуповувати дешевий газ по 7,42 грн/кубометр та спалювати його для надання тепла побутовим споживачам.

"Вони все одно потраплять (спалюючи газ — ред.) у вартість ГКал, затверджену НКРЕКУ, чим купувати вугілля та залазити на збитки. А вугілля буде на приватних станціях? У нас і газу не вистачає. 15 млрд кубометрів — дуже мало. При морозах -15 градусів — тиждень-два і ми залишимося без запасів вугілля. Фізично не зможемо його підвозити... Слова Шмигаля — ні про що", — підсумував експерт у спілкуванні з Фокусом.

Дефіцит вугілля на ТЕС — чи будуть проблеми в опалювальному сезоні

Дефіцит вугілля та кризу в енергетиці Фокус також обговорив ще з одним експертом з енергетичних питань Валентином Землянським. Фахівець також одразу важко спрогнозував, який обсяг палива Україна споживатиме при зниженні температури до -10...-15 градусів.

"У нас є атомна генерація, яка видає 12 ГВт, і решта споживання покривається за рахунок теплової, гідро і, частково, зеленої генерацій. Зі зниженням температури тут постає питання, на скільки збільшиться споживання електроенергії і яка кількість електроопалення в нас передбачається? Зниження температури більше впливає на теплокомуненерго. Чим холодніше – тим більше споживання газу. Цілком можливо, що зниження температури суттєво на електрогенерації не позначиться”, – зазначив Валентин Землянський.

Незалежний експерт з енергетичних питань нагадав, що в разі нестачі вугілля, згідно з постановою Кабміну, українські ТЕС та електроцентралі мають перейти на спалювання газу.

"Проблема полягає в іншому. Якщо вони почнуть переходити на газ — тут виникнуть проблеми із запасами. Необхідних обсягів не вистачає, у тепловій генерації до кінця опалювального сезону потрібно додатково 2 млрд кубометрів газу. А де їх узяти?", — наголосив Валентин Землянський.

На запитання Фокусу, чи відповідає дійсності заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про достатню кількість вугілля для проходження опалювального сезону, незалежний експерт з енергетичних питань послався на звіт СБУ від 16 грудня, у якому контррозвідка попередила про можливе відключення тепла в низці областей.

"Загальний обсяг вугілля недостатній на складах. 433,8 тис. тонн (станом на 17 грудня — ред.), при тому, що має бути 2,8 млн тонн. Дещо оптимістична позиція у Шмигаля щодо забезпеченості вугіллям. Аналітична записка СБУ та ті обсяги вугілля, які наразі є на складах, Дарницька ТЕЦ уже перейшла на використання газу... Це підтверджує, що з вугіллям є проблеми. "Імпорт вугілля — не панацея. Я розумію, що Денису Шмигалю потрібно заспокоїти населення, але поки що передчасно оптимістично говорити, що ми вирішили всі проблеми", — підсумував Валентин Землянський у коментарі Фокусу.

Раніше Фокус у своєму матеріалі попереджав про низькі запаси вугілля на ТЕС та розповідав, як Україна може вийти з енергетичної кризи.