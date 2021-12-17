Что на самом деле происходит в украинской энергетике и кому стоит верить — Кабмину или СБУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что баланс угля в стране положительный, а "все проблемы с топливом решены". Впрочем, опрошенные Фокусом эксперты не соглашаются с этими словами, подчеркивая, что при похолодании до -15 в Украине не хватит ресурсов для обеспечения теплом бытовых потребителей.

Украина устранила проблему с поставками угля на ТЭС и теплоэлектроцентрали, а запасы топлива на складах растут. Об этом в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 17 декабря.

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По его словам, объем ежемесячных поставок угля в Украину составляет 2 млн тонн, а страна за этот же промежуток времени потребляет 1,7 млн тонн.

Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству заверил, что баланс с углем положительный, а все проблемы с топливом — решены.

"По запасам газа: их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон", — добавил премьер-министр, выступая в Верховной Раде.

Глава правительства также затронул вопрос с запасами топлива на Луганской ТЭС. Как отметил Денис Шмыгаль, если Россия продлит запрет на провоз угля на эту тепловую электростанцию — Украина обеспечит ТЭС газом по соответствующей цене в качестве дополнительной услуги.

Стоит отметить, что из-за боевых действий железнодорожная ветка, по которой тепловая электростанция получала уголь, изолирована от украинских железных дорог: с одной стороны она идет через государственную границу на территорию РФ, с другой - заходит на территорию ОРЛО.

[ + – ] Объем запасов угля в Украине составляет 433,8 тыс. тонн Фото: пресс-служба Минэнерго

Дефицит угля на ТЭС и кризис в энергетике — что думают эксперты

С просьбой прокомментировать поставки угля и кризис в энергетике Фокус обратился к главе Союза потребителей коммунальных услуг Олегу Попенко. По словам эксперта, Украина потребляет озвученный Денисом Шмыгалем объем топлива при средней температуре воздуха -5…+5 градусов.

Олег Попенко назвал заявление премьер-министра о решении проблем с поставками угля "непрофессиональным". Впрочем, сходу он не смог спрогнозировать, сколько украинские ТЭС будут потреблять топлива при морозах -10…-15 градусов.

"Тут надо понимать объем выработанной электроэнергии, сколько блоков будет подключено, как атомные (станции — ред.) будут загружены. Они (власть — ред.) говорят, мы привезем уголь, которого хватит и который есть. Объем потребления частных (станций — ред.) Шмыгаль говорит. Это блоки "Центрэнерго" будут работать или ДТЭК. Зачем нам такой объем блоков тепловых одновременно? Если говорить об одновременном включении блоков при температуре -15 градусов для того, чтобы погасить пиковые нагрузки, это два часа утром и два часа вечером. Если температура будет держаться -15 постоянно — блоки должны работать чуть больше. Тот уголь, о котором он (Денис Шмыгаль — ред.) говорит, не будет завезен одновременно. 1,7 млн тонн в месяц они будут завозить. ДТЭК или "Центрэнерго"? Так у "Центрэнерго" нет денег, нет угля и нет договоров. Директор признался, что ближайший уголь придет в январе", — добавил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Олег Попенко также засомневался, что озвученный Денисом Шмыгалем объем угля завезли на территорию Украины. По словам эксперта, владельцам ТЭС выгоднее сейчас закупать дешевый газ по 7,42 грн/кубометр и сжигать его для предоставления тепла бытовым потребителям.

"Они все равно попадут (сжигая газ — ред.) в стоимость ГКал, утвержденную НКРЭКУ, чем покупать уголь и залазить в убытки. А уголь будет на частных станциях? У нас и газа не хватает. 15 млрд кубометров — очень мало. При морозах -15 градусов — неделя-две и мы останемся без запасов угля. Физически не сможем его подвозить… Слова Шмыгаля — ни о чем", — подытожил эксперт в общении с Фокусом.

Дефицит угля на ТЭС — будут ли проблемы в отопительном сезоне

Дефицит угля и кризис в энергетике Фокус также обсудил с еще одним экспертом по энергетическим вопросам Валентином Землянским. Специалист также сходу затруднился спрогнозировать, какой объем топлива Украина будет потреблять при снижении температуры до -10…-15 градусов.

"У нас есть атомная генерация, которая выдает 12 ГВт, и все остальное потребление покрывается за счет тепловой, гидро и, частично, зеленой генераций. Со снижением тепературы тут встает вопрос, на сколько увеличится потребление электроэнергии и какое количество электроотопления у нас предполагается? Снижение температуры больше влияет на теплокоммунэнерго. Чем холоднее — тем больше потребление газа. Вполне возможно, что снижение температуры существенно на электрогенерации не отразится", — отметил Валентин Землянский.

Независимый эксперт по энергетическим вопросам напомнил, что в случае нехватки угля, согласно постановлению Кабмина, украинские ТЭС и электроцентрали должны перейти на сжигание газа.

"Проблема состоит в другом. Если они начнут переходить на газ — тут возникнут проблемы с запасами. Необходимых объемов не хватает, в тепловой генерации до конца отопительного сезона нужно дополнительно 2 млрд кубометров газа. А где их взять?", — подчеркнул Валентин Землянский.

На вопрос Фокуса, соответствует ли действительности заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о достаточном количестве угля для прохождения отопительного сезона, независимый эксперт по энергетическим вопросам сослался на отчет СБУ от 16 декабря, в котором контрразведка предупредила о возможном отключении тепла в ряде областей.

"Общий объем угля недостаточен на складах. 433,8 тыс. тонн (по состоянию на 17 декабря — ред.), при том, что находиться должно 2,8 млн тонн. Несколько оптимистичная позиция у Шмыгаля относительно обеспеченности углем. Аналитическая записка СБУ и те объемы угля, которые сейчас есть на складах, Дарницкая ТЭЦ уже перешла на использование газа… Это подтверждает, что с углем есть проблемы. Две лодки (с импортным углем — ред.) пришли, но одной лодки хватает на сутки работы всей тепловой генерации Украины. Импорт угля — не панацея. Я понимаю, что Денису Шмыгалю нужно успокоить население, но пока преждевременно оптимистично говорить, что мы решили все проблемы", — подытожил Валентин Землянский в комментарии Фокусу.

Ранее Фокус в своем материале предупреждал о низких запасах угля на ТЭС и рассказывал, как Украина может выйти из энергетического кризиса.