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Угля и газа хватает, тарифы не повысят. Что пообещал украинцам глава Кабмина

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По данным СБУ, на Дарницкой ТЭЦ совсем нет угля

Каждый месяц в Украине образуются запасы угля в размере 300 млн тонн, поэтому волноваться не стоит, уверен Денис Шмыгаль.

В Украине достаточно запасов угля и газа, чтобы преодолеть отопительный сезон. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, событие транслировали в YouTube.

Баланс угля на складах положительный, ведь каждый месяц Украина добывает и импортирует 2 млн, а расходует только 1,7 млн тонн.

Правительство делает все для стабильной работы энергосистемы, заверил премьер.

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СБУ предупреждало Кабмин о нехватке угля на складах ТЭС
Фото: 24 Канал

Что будет с тарифами?

По словам Шмыгаля, правительство подписало меморандум с местными властями, по условиям которого запрещается увеличивать цену газа, тепла и электроэнергии.

Все тарифы останутся стабильными до конца отопительного сезона, пообещал глава Кабмина.

Накануне СБУ поставила под сомнения обещания Шмыгаля и предупредило правительство о возможности прекращения работы теплогенерирующих предприятий, обеспечивающих теплом целые области.

По данным спецслужбы, запасы угля планировались на уровне 2632,7 тыс. тонн, а по факту осталось 486,2 тыс. А Дарницкая ТЭЦ осталась совсем без угля.

Поставка газа также под угрозой, поскольку долги перед "Нафтогазом" уже превысили сумму 70 млрд гривен.

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Газ на европейской бирже взлетел в цене до $1700
Фото: Иллюстративное фото

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о невозможности в будущем компенсировать разницу цены на газ между украинской и рыночной.

Фокус уже писал о повышении цен на газ на европейском рынке до рекордных 1700 долларов за 1 тыс. кубометров.