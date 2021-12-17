В "Нафтогазе" заявили, что низкие тарифы на газ для украинцев удерживать не получится

"Нафтогаз" пока удерживает цены на газ для населения на уровне 8 гривен за кубометр и не поднимает до рыночных. Разница из-за этого уже составила десятки миллиардов гривен.

Компания НАК "Нафтогаз Украина" в будущем не сможет удерживать высокие цены на газ, чтобы украинцы не платили за топливо по 45 гривен за куб. Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко на программе "Право на владу" 16 декабря.

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Цены на природный газ в Европе за год выросли в семь раз, подчеркнул он.

"Нафтогаз" пытается удержать украинские цены на уровне 8 гривен, а не рыночной по 45 гривен за кубометр. Но компания не сможет долго покрывать образовавшуюся разницу, которая за этот отопительный сезон составила десятки миллиардов гривен.

[ + – ] Витренко считает, что Украина может экспортировать газ, если будет его экономить

"Будет серьезный разговор внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, и с потребителями. Мы будем садиться и решать, как проживать", — отметил Витренко.

Переход на биогаз

Витренко уверен, что коммунальным предприятиям следует заменить природный газ биогазом. Это топливо можно получать из отходов сельхозпроизводства и переработки мусора.

В Украине можно спокойно заменить биогазом около 5 миллиардов кубометров природного газа, посчитал глав "Нафтогаза".

"Нужно увеличивать добычу газа. Иногда местные власти этому препятствуют, не дают нам бурить по надуманным причинам", – отметил он.

[ + – ] Сейчас Украина увеличила добычу собственного газа Фото: пресс-служба Нафтогаза

Режим экономии

Перечислив вышеуказанное, Витренко все же призвал украинцев экономить газ, проводить термомодернизацию жилищ и заменять котлы.

Если бы уровень потребления газа на душу населения в Украине был как в Польше, то страна могла бы даже экспортировать газ и не импортировать его.

"Нам нужно как нации доказать всем, что мы можем достойно проживать самые сложные вызовы, адаптироваться, выживать и побеждать", – предложил он выход из ситуации.

Тем временем, СБУ уже сообщила правительству о возможности остановки предприятий, которые подают тепло в регионы. Кризисная ситуация возникла из-за низких запасов угля и долгов теплогенерирующих предприятий перед "Нафтогазом".

Напомним, что 16 декабря цена на газ в Европе подскочила до уровня 1700 долларов за 1 тыс. кубометров. Днем ранее цены на бирже выросли до 1500 долларов за 1 тыс. кубометров.