У "Нафтогазі" заявили, що низькі тарифи на газ для українців утримувати не вдасться

"Нафтогаз" поки що утримує ціни на газ для населення на рівні 8 гривень за кубометр і не піднімає до ринкових. Різниця через це вже становила десятки мільярдів гривень.

Компанія НАК "Нафтогаз України" в майбутньому не зможе утримувати високі ціни на газ, щоб українці не платили за пальне по 45 гривень за куб. Про це повідомив голова компанії Юрій Вітренко в програмі "Право на владу" 16 грудня.

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Ціни на природний газ у Європі за рік зросли в сім разів, наголосив він.

"Нафтогаз" намагається утримати українські ціни на рівні 8 гривень, а не на ринковій за 45 гривень за кубометр. Але компанія не зможе довго покривати різницю, що за цей опалювальний сезон склала десятки мільярдів гривень.

[ + – ] Вітренко вважає, що Україна може експортувати газ, якщо його економитиме

"Буде серйозна розмова всередині країни з депутатами, які голосують за бюджет, і зі споживачами. Ми сідатимемо та вирішуватимемо, як проживати", — зазначив Вітренко.

Перехід на біогаз

Вітренко впевнений, що комунальним підприємствам слід замінити природний газ на біогаз. Це паливо можна отримувати з відходів сільгоспвиробництва та переробки сміття.

В Україні можна спокійно замінити біогазом близько 5 мільярдів кубометрів природного газу, вважає глава "Нафтогазу".

"Потрібно збільшувати видобуток газу. Іноді місцева влада цьому перешкоджає, не дає нам бурити з надуманих причин", – зазначив він.

[ + – ] Наразі Україна збільшила видобуток власного газу Фото: прес-служба Нафтогаза

Режим економії

Перерахувавши вищезгадане, Вітренко все ж таки закликав українців економити газ, проводити термомодернізацію житла та замінювати котли.

Якби рівень споживання газу на душу населення в Україні був як у Польщі, то країна могла би навіть експортувати газ і не імпортувати його.

"Нам потрібно як нації довести всім, що ми можемо гідно проживати найскладніші виклики, адаптуватися, виживати та перемагати", – запропонував він вихід із ситуації.

Тим часом, СБУ вже повідомила уряду про можливість зупинення підприємств, які подають тепло до регіонів. Кризова ситуація виникла через низькі запаси вугілля та борги теплогенерувальних підприємств перед "Нафтогазом".

Нагадаємо, що 16 грудня ціна на газ у Європі підскочила до рівня 1700 доларів за 1 тис. кубометрів. На день раніше ціни на біржі зросли до 1500 доларів за 1 тис. кубометрів.