"Надзвичайні події": СБУ попередила Кабмін про загрозу відключення тепла в низці областей України

На кількох ТЕЦ запаси вугілля в рази нижчі за норму, а на одній його немає взагалі. Із газом теж не все добре, оскільки борги перед "Нафтогазом" зростають.

Служба безпеки України попередила Кабінет Міністрів України про можливу зупинку теплогенеруючих підприємств, які забезпечують галузі теплом. Про це йдеться у звіті СБУ з контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері, його копію передали виданню DT.UA.

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Така ситуація склалася через критично низькі запаси вугілля в країні.

До 1 грудня цього року на складах було 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2632,7 тис. тонн. Відхилення становило 2146,5 тис. тонн. У результаті цілі регіони можуть залишитись без опалення.

Критичні запаси вугілля спостерігаються на таких об'єктах:

Слов'янська ТЕС (запаси вугілля більш ніж у 50 разів менші за норму);

Луганська ТЕС (запаси вчетверо менші від мінімально необхідних запасів);

Чернігівська ТЕЦ (у п'ять разів нижча за норму);

На Дарницькій ТЕЦ взагалі немає вугілля.

Чи вистачає запасів газу в Україні?

Спецслужба оцінила також запаси газу, що є основним видом палива для деяких ТЕЦ. Так, до 1 грудня заборгованість теплогенеруючих підприємств перед НАК "Нафтогаз" становила понад 70 млрд гривень.

Через великі суми боргів ці підприємства не ремонтують обладнання в строк. Це може призвести до аварійних відключень подачі газу, запевнили в СБУ.

Усе це створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону. Далі будуть "надзвичайні події техногенного характеру, зростання соціальної напруженості, дискредитації органів державної влади", йдеться в попередженні.

В офісі президента говорили, що вугілля в Україну привезуть на кораблях. Два судна ж розвантажують, і ще шість прибудуть до кінця місяця.

Як запевняв президент України Володимир Зеленський, якщо вугілля не вистачатиме, це не означає, що в країні будуть віялові відключення електрики й опалення.