"Чрезвычайные события": СБУ предупредила Кабмин об угрозе отключения тепла в ряде областей Украины

На нескольких ТЭЦ запасы угля в разы ниже нормы, а на одной его нет вообще. С газом тоже не все хорошо, поскольку долги перед "Нафтогазом" растут.

Служба безопасности Украины предупредила Кабинет Министров Украины о возможной остановке теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают области теплом. Об этом сказано в отчете СБУ по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере, его копию передали изданию ZN.UA.

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Такая ситуация сложилась из-за критически низких запасов угля в стране.

К 1 декабря этого года на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн. Отклонение составило 2146,5 тыс. тонн. В итоге целые регионы могут остаться без отопления.

Критический запасы угля наблюдаются на следующих объектах:

Славянская ТЭС (запасы угля более, чем в 50 раз меньше нормы);

Луганская ТЭС (запасы в четыре раза меньше минимально необходимых запасов);

Черниговская ТЭЦ (в пять раз ниже нормы);

На Дарницкой ТЭЦ вообще нет угля.

Хватает ли запасов газа в Украине?

Спецслужба оценила также запасы газа, который является основным видом топлива для некоторых ТЭЦ. Так, к 1 декабря задолженность теплогенерирующих предприятий перед НАК Нафтогаз составила более 70 млрд гривен.

Из-за крупных сумм долгов эти предприятия не ремонтируют оборудование в срок. Это может привести к аварийным отключениям подачи газа, заверили в СБУ.

Все это создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Далее последуют "чрезвычайные события техногенного характера, рост социальной напряженности дискредитации органов государственной власти", говорится в предупреждении.

В Офисе президента говорили, что уголь в Украину привезут на кораблях. Два судна же разгружают и еще 6 прибудут до конца месяца.

Как уверял президент Украины Владимир Зеленский, если угля будет не хватать, это не значит, что в стране будут веерные отключения электричества и отопления.