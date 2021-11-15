Свет не отключат. Зеленский заявил, что уголь в Украину доставят на семи кораблях (видео)

По словам главы государства, в стране на случай дефицита угля подготовлена атомная энергетика.

В Украине никто не останется без света и тепла, несмотря на энергокризис в мире. Такое обещание дал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

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"Тут все просто, несмотря на то, что все не просто в мире. Наш принцип – переживать меньше и работать больше", – сказал глава государства.

Зеленский уверяет, что в Украине на случай дефицита угля подготовлена атомная энергетика.

"За последние недели запущено два дополнительных блока на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен в ближайшие недели — до конца ноября. Отключение света может пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление", – добавил он.

Чтобы не слышать новости о возможном отключении света Зеленский предложил выключить звук на "некоторых лживых каналах". Украина справляется с недостачей угля, ведь в ближайшее время в порты прибудут 7 кораблей "панамакс", груженые углем, сказал президент.

Этот уголь полностью закроет потребности в энергетической сфере до конца года и до конца отопительного сезона.

"Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость. Мы делаем первый шаг на пути к полной энергетической независимости Украины", — добавил президент.

Впрочем, Зеленский не стал уточнять сколько стоила заказанная партия угля и где ее купили.

Веерные отключения света: по Украине уже готовятся к проблемам

В некоторых регионах Украины сообщали о начале перебоев с электричеством. Мэр Киева Виталий Кличко говорил о высокой вероятности веерных отключений в столице. Жители Одессы рассказывали, как веерные отключения света маскируют под ремонтные работы. Поставщики электроэнергии уже публикуют графики почасовых отключений света.

По информации Укрэнерго, за неделю с 8 по 14 ноября потребление электроэнергии по стране выросло на 3,7%. По состоянию на утро 15 ноября общие запасы угля на складах ТЭС составили 378 тыс. тонн. К концу прошлой недели на складах было 407,4 тыс. тонн угля.

Фокус также писал, что Украина обязалась отказаться от угля до 2040 года и перейти на более экологичные источники электроэнергии.

Напомним, что белорусская госкомпания "Белэнерго" решила прекратить поставки электроэнергии в Украину.