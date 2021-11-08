Беларусь отказалась поставлять электроэнергию в Украину (документ)

В письме, направленном "Белэнерго", утверждается — заключение новых рамочных контрактов о поставках электроэнергии не планируется.

Участников энергетического рынка проинформировали о решении госкомпании "Белэнерго" об остановке поставок электроэнергии в Украину. Об этом пишет издание Экономическая правда.

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Документ, который был отправлен государственной белорусской компанией "Белэнерго", датирован 8 ноября. В письме сказано, что с текущего месяца, несмотря на подписанные соглашения, поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины осуществляться не будут.

Источники Экономической правды сообщают, что такое письмо было направлено нескольким участникам энергорынка, в том числе государственному "Энергоатому". Однако, как отмечают журналисты, сейчас нет точной информации, получили ли документ все участники энергетического рынка, поэтому не исключено, что импортировать электроэнергию из Беларуси сможет лишь одна или несколько компаний.

По данным "Укрэнерго", 8 ноября Украина импортирует из Беларуси 400 МВт-час.

Подобное письмо от госкомпании "Белэнерго" в своем Facebook опубликовала член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная.

"ГПО "Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов не планируется. Благодарим за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии", — сказано в письме, под которым стоит подпись гендиректора госкомпании.

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Письмо от белорусской компании "Белэнерго" также прокомментировал исключенный из "Слуги народа" нардеп Евгений Шевченко. По его словам, в 2021 году дефицит электричества в Украине достиг наивысшего показателя в истории, а большое количество контрагентов, с которыми заключены рамочные документы по поставкам э/э, привели к повышению цен за доступ к сетям при проведении аукциона на сечение "Беларусь — Украина".

"Деньги, полученные за доступ к сечению, имеют целевое назначение и могут использоваться только для ремонта этих же сетей. А, линии связывающие ОЭС Украины и Беларуси не планируются ремонтироваться из-за будущей интеграции с европейской энергосистемой. Беларуси экономически не выгодно экспортировать в Украину электроэнергию по завышенной цене за сечение", — добавил Евгений Шевченко.

Народный депутат также сообщил, что Беларусь будет поставлять электроэнергию в Украину в ноябре и декабре, а главный вопрос заключается в объемах поставок.

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Ранее Фокус сообщал, что Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля. Госпредприятие "Энергоатом" в ходе торгов выкупило 885 из 900 доступных МВТ, а еще 15 МВТ импортирует компания "Элеткро Коммьюнити".

1 ноября Окружной админсуд Киева разблокировал импорт электроэнергии из России и Беларуси. Решение суда отменило обеспечение иска компании бизнесмена Рината Ахметова "ДТЭК Западэнерго", после чего импорт электроэнергии должен был возобновиться в ноябре.