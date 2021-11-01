ОАСК разблокировал закупку Украиной электроэнергии из России и Беларуси

Первые суточные аукционы должны пройти сегодня. По их итогам поставки ресурса из этих стран могут возобновиться уже 3 ноября.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл проведение электронных аукционов на закупку электроэнергии из России и Беларуси, отменив обеспечение иска компании бизнесмена Рината Ахметова "ДТЭК Западэнерго". Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" со ссылкой на решение суда.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Согласно сообщению государственной компании, ОАСК удовлетворил соответствующее ходатайство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), благодаря чему с 30 октября возобновили свое действие основные положения Порядка распределения пропускной способности межгосударственных электросетей.

На данный момент "Укрэнерго" проводит технические работы, чтобы возобновить проведение электронных аукционов. При этом ранее месячный аукцион на доступ к межгосударственным электросетям прошел по резервной процедуре.

В компании добавили, что провести суточные аукционы планируется уже в понедельник, 1 ноября, для поставки электроэнергии 3 ноября.

Напомним, до сегодняшнего дня действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который вступил в силу в мае. В конце октября этого года "Укрэнерго" сообщило о невозможности провести аукционы из-за решения ОАСК по иску "ДТЭК Западэнерго".

Перед этим ​​глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщал, что Украина не будет возобновлять импорт электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября.

Тем временем Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету министров и НКРЭКУ до 15 ноября провести внеплановые проверки компаний-владельцев украинских ТЭС и ТЭЦ на предмет обеспечения станций углем в лицензированном объеме. По состоянию на 25 октября фактический объем запасов угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ, по данным Минэнерго, составил 701,3 тыс. тонн, хотя министерство планировало, что к этой дате в хранилищах будет 2,971 млн тонн топлива.