ОАСК розблокував закупівлю Україною електроенергії з Росії та Білорусі

Перші добові аукціони мають відбутися сьогодні. За їхніми підсумками, постачання ресурсу з цих країн можуть відновитися вже 3 листопада.

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив проведення електронних аукціонів на закупівлю електроенергії з Росії та Білорусі, скасувавши забезпечення позову компанії бізнесмена Ріната Ахметова "ДТЕК Західенерго". Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" із посиланням на рішення суду.

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Згідно з повідомленням державної компанії, ОАСК задовольнив відповідне клопотання Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП), завдяки чому з 30 жовтня відновили свою дію основні положення Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних електромереж.

Наразі Укренерго проводить технічні роботи, щоб відновити проведення електронних аукціонів. При цьому раніше місячний аукціон на доступ до міждержавних електромереж пройшов за резервною процедурою.

У компанії додали, що провести добові аукціони планується вже у понеділок, 1 листопада, для постачання електроенергії 3 листопада.

Нагадаємо, до сьогодні діяла заборона на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, яка набула чинності в травні. Наприкінці жовтня цього року "Укренерго" повідомило про неможливість провести аукціони через рішення ОАСК за позовом "ДТЕК Західенерго".

Перед цим голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус повідомляв, що Україна не поновлюватиме імпорт електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада.

Тим часом Рада нацбезпеки та оборони доручила Кабінету міністрів та НКРЕКП до 15 листопада провести позапланові перевірки компаній-власників українських ТЕС та ТЕЦ щодо забезпечення станцій вугіллям у ліцензованому обсязі. Станом на 25 жовтня фактичний обсяг запасів вугілля на складах українських ТЕС та ТЕЦ, за даними Міненерго, становив 701,3 тис. тонн, хоча міністерство планувало, що до цієї дати у сховищах буде 2,971 млн тонн палива.