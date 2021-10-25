У чотири рази менше: "Центренерго" відзвітував про реальні запаси вугілля в Україні (інфографіка)

Запаси вугілля на складах ТЕС до 25 жовтня, стверджують в Міненерго, знизилися до 583,4 тисячі тонн.

Фактичний обсяг запасів вугілля на складах українських ТЕС і ТЕЦ до ранок 25 жовтня склали 701,3 тис. тонн. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

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Міністерство планувало, що на цю дату на складах буде 2,971 млн т вугілля. Таким чином, різниця становить більше ніж у 4 рази.

У Міненерго підкреслили, що в серпні цього року оновили графік накопичення вугілля в сторону збільшення планових показників. Графік вибудовували виходячи з можливого запуску газопроводу "Північний потік-2" і холодної зими.

Чиновники визнають відставання від графіка накопичення вугілля, але запевняють, що об'єднана енергетична система України працює стабільно. У міністерстві сподіваються на АЕС, які, за інформацією відомства, виробляють більше половини всієї електроенергії в Україні. Свій внесок в стійку роботу енергосистеми вносить гідрогенерація.

Ситуація з накопиченням вугілля погіршується, констатували в "Укренерго". Запаси вугілля на складах ТЕС до 25 жовтня знизилися на 6,5%, до 583,4 тис. тонн. На ранок 18 жовтня на цих складах було 623,7 тис. тонн вугілля.

Народний депутат України, голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що державна компанія "Центренерго" почала спалювати природний газ на Трипільській ТЕС для економії дефіцитного вугілля

"Для економії вугілля на Трипільській ТЕС "Центренерго" сьогодні протягом дня спалюють дорожезний природний газ", — зазначив політик у Facebook.

Фокус раніше повідомляв, що в липні цього року світові ціни на вугілля досягли рекордного рівня за десять років.