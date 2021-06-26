Світові ціни на вугілля досягли 10-річного максимуму і залишатимуться високими

Зростання світових цін не вигідно Україні, через те, що вона змушена закуповувати багато вугілля для своїх ТЕС за кордоном.

Ціни на енергетичне вугілля досягли максимальних рівнів за десятиліття. Зростання стимулює як скорочення пропозиції, так і зростання попиту. Про це повідомило видання Green Deal.

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Збільшенню попиту на вугілля для ТЕС сприяли:

дефіцит природного газу,

зростання споживання електроенергії,

несприятливі погодні умови в Китаї.

При цьому закриття ряду шахт в Колумбії, повені в Індонезії і Австралії, а також обмеження поставок до Китаю через конфлікт з Сіднеєм обмежили пропозицію на ринку.

В результаті за останній рік ціни на енергетичне вугілля зросли вдвічі.

Вугілля з поставкою в країни Північно-Західної Європи подорожчало до максимуму з листопада 2011 року, а з початку року додало 64%.

Вартість вугілля, що поставляється з австралійського Ньюкаслу, основна частина якого йде в Азію, в червні піднімалася вище $121 за тонну — максимуму за 10 років. З початку року ціна збільшилися на 56%.

Аналітики зазначають, зростання вартості вугілля цього року перевершило аналогічні показники для нафти, міді або інших видів сировини, ринки яких пожвавилися в міру ослаблення негативного впливу пандемії.

Ціни на вугілля, ймовірно, залишатимуться високими в найближчі кілька місяців, вважають експерти. "Пропозиція вугілля скорочується і, можливо, швидше, ніж знижується попит", — вважає аналітик Liberum Том Прайс.

Ціни на енергетичне вугілля в Європі зростають, незважаючи на те, що вартість квот на викиди вуглекислого газу також підвищується. Цього року квоти в Євросоюзі подорожчали на 69%.

Подорожчання квот повинно було б обмежувати попит на вугілля, спалювання якого приводить до більш високих викидів, ніж використання газу. Однак, оскільки ціни на газ також ростуть, його використання стає менш вигідним, тому споживачі повертаються до вугілля.

Високий попит в Азії підсилює ажіотаж на ринку енергетичного вугілля і продовжує штовхати котирування вгору. Велика ймовірність, що тенденція до підвищення цін збережеться — споживачі інтенсивно контрактують наявне на ринку вугілля, тоді як пропозиція знижується, повідомляє галузеве видання "Метал Експерт".

Нагадаємо, пʼятий президент України Петро Порошенко 4 червня провів більше трьох годин на допиті в СБУ. Вийшовши з будівлі, він заявив, що йому легко дати пояснення, чому Україна купувала вугілля на непідконтрольних територіях в 2014 і 2015 роках.

У січні 2017 року ветерани АТО і ряд народних депутатів заблокували залізничні колії, по яким з ОРДЛО в Україну надходило вугілля антрацитної групи, в звʼязку з чим Кабінет міністрів ввів надзвичайні заходи в електроенергетиці.