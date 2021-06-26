Мировые цены на уголь достигли 10-летнего максимума и будут оставаться высокими

Рост мировых цен невыгоден Украине, так как она вынуждена закупать много угля для своих ТЭС за границей.

Цены на энергетический уголь достигли до максимальных уровней за десятилетие. Рост стимулирует как сокращение предложения, так и рост спроса. Об этом сообщило издание Green Deal.

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Увеличению спроса на уголь для ТЭС способствовали:

дефицит природного газа,

рост потребления электроэнергии,

неблагоприятные погодные условия в Китае.

При этом закрытие ряда шахт в Колумбии, наводнения в Индонезии и Австралии, а также ограничение поставок в Китай из-за конфликта с Сиднеем ограничили предложение на рынке.

В результате за последний год цены на энергетический уголь выросли вдвое.

Уголь с поставкой в страны Северо-Западной Европы подорожал до максимума с ноября 2011 года, а с начала года прибавил 64%.

Стоимость угля, поставляемого из австралийского Ньюкасла, основная часть которого идет в Азию, в июне поднималась выше $121 за тонну – максимума за 10 лет. С начала года цена увеличились на 56%.

Аналитики отмечают, рост стоимости угля в этом году превзошел аналогичные показатели для нефть, меди или других видов сырья, рынки которых оживились по мере ослабления негативного влияния пандемии.

Цены на уголь вероятно будут оставаться высокими в ближайшие несколько месяцев, полагают эксперты. "Предложение угля сокращается и, возможно, быстрее, чем снижается спрос", – считает аналитик Liberum Том Прайс.

Цены на энергетический уголь в Европе растут, несмотря на то, что стоимость квот на выбросы углекислого газа также повышается. В этом году квоты в Евросоюзе подорожали на 69%.

Подорожание квот должно было бы ограничивать спрос на уголь, сжигание которого приводит к более высоким выбросам, чем использование газа. Однако, поскольку цены на газ также растут, его использование становится менее выгодным, поэтому потребители возвращаются к углю.

Высокий спрос в Азии усиливает ажиотаж на рынке энергетического угля и продолжает толкать котировки вверх. Велика вероятность, что тенденция к повышению цен сохранится – потребители интенсивно контрактуют имеющийся на рынке уголь, тогда как предложение снижается, сообщает отраслевое издание "Металл Эксперт".

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко 4 июня провел более трех часов на допросе в СБУ. Выйдя из здания, он заявил, что ему легко дать объяснение, почему Украина покупала уголь на неподконтрольных территориях в 2014 и 2015 годах.

В январе 2017 года ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из ОРДЛО в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.