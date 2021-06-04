"Не понимаю, почему при Зеленском мы покупаем уголь у России и ОРДЛО", – Порошенко (видео)

По словам экс-главы государства, до 2019 года уже были созданы все условия для использования угля, который добывается на подконтрольной Киеву территории.

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в пятницу, 4 июня, провел более трех часов на допросе в здании Службы безопасности Украины в Киеве. Там он давал показания в качестве свидетеля по делу о подозрении в государственной измене депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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Выйдя из офиса, экс-глава государства заявил, что ему легко дать объяснение тому, почему Украина покупала уголь на неподконтрольных территориях в 2014 и 2015 годах.

"Я не знаю, почему в 2021 году [президент Украины Владимир] Зеленский поссорился с Медведчуком. Но в 2019 году все каналы Медведчука и "1+1" очень активно поддерживали Зеленского во время избирательной кампании. Мы сегодня очень легко можем объяснить, почему в 2014-2015 годах в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля мы вынуждены были покупать уголь в России. Завозить с государственных шахт для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы были вынуждены покупать электроэнергию", – заявил экс-глава государства.

Что касается непосредственно деталей допроса, Порошенко не стал ими делиться, поскольку они являются тайной следствия.

Напомним, в январе 2017 года ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

Порошенко тогда заявлял, что из-за блокировки поставок угля из Донбасса могут пострадать жители мирных украинских городов, таких как Сумы, Краматорск, Киев и многие другие.

Он отмечал, что хорошо понимает эмоции многих граждан, которые поддержали акцию по блокаде Донбасса, ведь "эта эмоция довольно естественная для общества, которое устало за годы войны".

"Это не торговля с оккупантами. Это сотрудничество с предприятиями, которые находятся на оккупированной территории", — заявлял он тогда.

Затем Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

Тогда же МВФ оценил урон Украине от блокады Донбасса минимум в 0,9% ВВП.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Ранее стало известно, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщили о подозрении. Нардепам из "ОПЗЖ" инкриминируют государственную измену, а также разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. По словам генпрокурора Венедиктовой, Украина потеряла запасы, которые оценивают в 2 триллиона гривен.

Нардеп от "ЕС" Владимир Арьев заявил, что дело против Виктора Медведчука открыли во время президентства Петра Порошенко. По его словам, материалы начали собирать еще в феврале 2019 года, однако только сейчас руководство Генпрокуратуры дало им ход.

Писали также, что СБУ обнародовала переговоры Виктора Медведчука с чиновником из РФ — главой администрации президента Дмитрием Козаком. Как заявили правоохранители, экспертиза подтвердила аутентичность голоса украинского нардепа.