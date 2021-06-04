"Не розумію, чому при Зеленському ми купуємо вугілля в Росії та ОРДЛО", — Порошенко (відео)

За словами ексголови держави, до 2019 року вже були створені всі умови для використання вугілля, що видобувається на підконтрольній Києву території.

П'ятий президент України і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в п'ятницю, 4 червня, провів понад три години на допиті в будівлі Служби безпеки України в Києві. Там він давав свідчення в ролі свідка у справі про підозру в державній зраді депутатів Верховної Ради Віктора Медведчука і Тараса Козака.

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Вийшовши з офісу, ексголова держави заявив, що йому легко дати пояснення тому, чому Україна купувала вугілля на непідконтрольних територіях у 2014 і 2015 роках.

"Я не знаю, чому у 2021 році [президент України Володимир] Зеленський посварився з Медведчуком. Але у 2019 році всі канали Медведчука і "1 + 1" дуже активно підтримували Зеленського під час виборчої кампанії. Ми сьогодні дуже легко можемо пояснити, чому у 2014-2015 роках в умовах окупації Донбасу, де було 90% українського вугілля, ми змушені були купувати вугілля в Росії. Завозити з державних шахт для забезпечення функціонування половини України в умовах абсолютно порожніх вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми були змушені купувати електроенергію", — заявив ексголова держави.

Що стосується безпосередньо деталей допиту, Порошенко не став ними ділитися, оскільки вони є таємницею слідства.

Нагадаємо, що в січні 2017 року ветерани АТО і ряд народних депутатів заблокували залізничні колії, по яких з окупованих районів в Україну надходило вугілля антрацитної групи, у зв'язку з чим Кабінет міністрів ввів надзвичайні заходи в електроенергетиці.

Порошенко тоді заявляв, що через блокування постачань вугілля з Донбасу можуть постраждати жителі мирних українських міст, таких як Суми, Краматорськ, Київ та багато інших.

Він зазначав, що добре розуміє емоції багатьох громадян, які підтримали акцію з блокади Донбасу, адже "ця емоція досить природна для суспільства, яке втомилося за роки війни".

"Це не торгівля з окупантами. Ця співпраця з підприємствами, які розташовані на окупованій території", — заявляв він тоді.

Потім Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.

Тоді ж МВФ оцінив шкоду Україні від блокади Донбасу мінімум у 0,9% ВВП.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією дотику підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Раніше стало відомо, що Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомили про підозру. Нардепам з "ОПЗЖ" інкримінують державну зраду, а також розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. За словами генпрокурора Венедіктової, Україна втратила запаси, які оцінюють у 2 трильйони гривень.

Нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв заявив, що справу проти Віктора Медведчука відкрили під час президентства Петра Порошенка. За його словами, матеріали почали збирати ще в лютому 2019 року, проте тільки наразі керівництво Генпрокуратури дало їм хід.

Писали також, що СБУ оприлюднила переговори Віктора Медведчука з чиновником з РФ — головою адміністрації президента Дмитром Козаком. Як заявили правоохоронці, експертиза підтвердила автентичність голосу українського нардепа.