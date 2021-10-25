В четыре раза меньше: "Центрэнерго" отчитался о реальных запасах угля в Украине (инфографика)

Запасы угля на складах ТЭС к 25 октября, утверждают в Минэнерго, снизились до 583,4 тысячи тонн.

Фактический объем запасов угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ к утру 25 октября составили 701,3 тыс. тонн. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

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Министерство планировало, что на эту дату на складах будет 2,971 млн тонн угля. Таким образом, разница составляет более чем в 4 раза.

В Минэнерго подчеркнули, что в августе этого года обновили график накопления угля в сторону увеличения плановых показателей. График выстраивали исходя из возможного запуска газопровода "Северный поток – 2" и холодной зимы.

Чиновники признают отставание от графика накопления угля, но уверяют, что объединенная энергетическая система Украины работает стабильно. В министерстве надеются на АЭС, которые, по информации ведомства, производят более половины всей электроэнергии в Украине. Свой вклад в устойчивую работу энергосистемы вносит гидрогенерация.

Ситуация с накоплением угля ухудшается, констатировали в "Укрэнерго". Запасы угля на складах ТЭС к 25 октября снизились на 6,5%, до 583,4 тыс. тонн. На утро 18 октября на этих складах было 623,7 тыс. тонн угля.

Народный депутат Украины, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что государственная компания "Центрэнерго" начала сжигать природный газ на Трипольской ТЭС для экономии дефицитного угля

"Для экономии угля на Трипольской ТЭС "Центрэнерго" сегодня в течение дня сжигают дорогущий природный газ", – отметил политик в Facebook.

Фокус ранее сообщал, что в июле этого года мировые цены на уголь достигли рекордного уровня за десять лет.