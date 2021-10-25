В четыре раза меньше: "Центрэнерго" отчитался о реальных запасах угля в Украине (инфографика)
Запасы угля на складах ТЭС к 25 октября, утверждают в Минэнерго, снизились до 583,4 тысячи тонн.
Фактический объем запасов угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ к утру 25 октября составили 701,3 тыс. тонн. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Министерство планировало, что на эту дату на складах будет 2,971 млн тонн угля. Таким образом, разница составляет более чем в 4 раза.
В Минэнерго подчеркнули, что в августе этого года обновили график накопления угля в сторону увеличения плановых показателей. График выстраивали исходя из возможного запуска газопровода "Северный поток – 2" и холодной зимы.
Чиновники признают отставание от графика накопления угля, но уверяют, что объединенная энергетическая система Украины работает стабильно. В министерстве надеются на АЭС, которые, по информации ведомства, производят более половины всей электроэнергии в Украине. Свой вклад в устойчивую работу энергосистемы вносит гидрогенерация.
Ситуация с накоплением угля ухудшается, констатировали в "Укрэнерго". Запасы угля на складах ТЭС к 25 октября снизились на 6,5%, до 583,4 тыс. тонн. На утро 18 октября на этих складах было 623,7 тыс. тонн угля.
Народный депутат Украины, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что государственная компания "Центрэнерго" начала сжигать природный газ на Трипольской ТЭС для экономии дефицитного угля
"Для экономии угля на Трипольской ТЭС "Центрэнерго" сегодня в течение дня сжигают дорогущий природный газ", – отметил политик в Facebook.
Фокус ранее сообщал, что в июле этого года мировые цены на уголь достигли рекордного уровня за десять лет.