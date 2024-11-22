Напередодні зими особливо гостро стоїть питання, чи зможе бізнес працювати в умовах блекаутів. Фокус спитав виконавчу директорку Європейської Бізнес асоціації Анну Дерев’янко, чи припинять підприємства працювати через відключення.

Компанії в Україні у більшості вже підготувалися до можливих відключень, адже це не перша складна зима, і вже влітку компанії розуміли, що треба підлаштовуватись під нові непрості реалії та інвестувати в обладнання. Про це Фокусу в інтерв’ю розповіла виконавча директорка ЕВА Анна Дерев’янко.

"У нас є аналітичні дані від компаній-членів Асоціації, і вже зараз 85% бізнесу інвестувало у свою енергонезалежність. Зазвичай, компанії інвестують в альтернативні джерела, — це інвертори, сонячні станції, потужні генератори. Також великі компанії мають можливість купувати обсяги імпортної електроенергії. Тобто усі знають, що до складних часів треба готуватись, і готуються. Ми також порівнювали, скільки компаній інвестували в енергонезалежність до війни і вже під час війни, і виявилось, що до війни інвестували 65% компаній, а зараз їх кількість зросла на 20%. Під час війни ми побачили, що тільки 15% компаній не інвестують у обладнання для підтримки власної енергонезалежності. За нашими даними, 55% інвестували до 200 тисяч доларів, 30% — понад 200 тис. доларів", — розповіла Анна Дерев’янко.

"Бізнес готовий до відключень", - виконавча директорка ЕВА Анна Дерев'янко Фото: ЕВА

Опубліковані висновки опитування Європейської Бізнес Асоціації "Розвиток енергетичної незалежності бізнесу" показують, що, в середньому власну готовність до зимового сезону бізнес оцінює на 3,84 балів з 5-ти. А підтримку держави у цьому контексті компанії оцінили у 2 бали з 5-ти. На думку Анни Дерев’янко, це означає, що бізнес розраховує сам на себе і готується самостійно до складної зими, до можливих тривалих відключень електроенергії.

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"Наш бізнес є відповідальним, тому ми розуміємо, що те, що ми можемо взяти на себе, ми на себе беремо, і ми відповідаємо за наші колективи, за наше виробництво, і не перекладаємо це на державу. Що точно бізнес очікує від держави, це рівних зрозумілих правил гри, і мені здається, що держава має їх сформувати. Також, на мій погляд, держава може допомогти з певним спрощенням митного оформлення енергетичних товарів, з безмитним навіть ввезенням деяких категорій, можливо, зі зменшенням ПДВ чи певних корекцій податкових стимулів, щоб спростити підготовку до зими", — каже виконавча директорка ЕВА.

Нагадаємо, в енергосистемі України зберігається дефіцит. Це означає, що навантаження надто велике для генерації і мереж, пошкоджених ударами російського агресора. Як наслідок, оператор "Укренерго" мусить запроваджувати графіки відключень.