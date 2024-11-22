В енергосистемі України зберігається дефіцит. Це означає, що навантаження надто велике для генерації і мереж, пошкоджених ударами російського агресора. Як наслідок, оператор "Укренерго" мусить запроваджувати графіки відключень. Чи надовго такі графіки і що буде в грудні зі світлом, досліджував Фокус.

В Україні діють графіки відключень електроенергії. За повідомленням "Укренерго", через негоду знеструмлено 325 населених пунктів у дев’яти областях, тож 22 листопада з 6-ї до 22-ї години у всіх регіонах запроваджено графіки погодинних відключень."Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні "Укренерго".

В Україні для споживачів запроваджують щоденно графіки відключень

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Головною причиною відключень електроенергії зараз експерти називають дефіцит в енергосистемі, що пов’язаний із наслідками руйнувань через атаки на електростанції ще навесні цього року. Звісно, багато що було відновлено і відремонтовано, але 17 листопада ворог знову вдарив по енергооб’єктах, зокрема по Кременчуцькій ГЕС. Тим часом температура почала різко знижуватися, що призвело до підвищення споживання електричної енергії. Разом обидва чинники вплинули на обсяг дефіциту в системі, тож оператор запровадив графіки відключень усіх категорій споживачів. Водночас експерти говорять про систему передавання, де також є пошкодження (і внаслідок атак, і внаслідок негоди).

Є вузькі місця в системі передачі електричної енергії, проблеми з переданням електроенергії на лівий берег, кажуть експерти

"Зараз основна проблема — це не так дефіцит потужності, як дефіцит у системі передачі, тобто мережеві обмеження застосовані в зв'язку з обстрілами по ключовим підстанціям української об'єднаної енергетичної системи. Подальші відключення та їхня тривалість залежать від того, наскільки швидко зможуть полагодити пошкоджені підстанції. Сподіваюся, що наступного тижня вже ситуація буде набагато краща, але гарантувати, що будуть скасовані відключення, не можу", — каже у коментарі Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Удари по енергетичним об'єктам призводять до руйнувань, через які і запроваджуються доволі тривалі відключення споживачів Фото: Facebook

На думку експерта з енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокопа, атака ЗС РФ 17 липня посилила дефіцит в енергосистемі країни. "Мені здається, можна спостерігати те, що в нас є вузькі місця в системі передачі електричної енергії, проблеми з переданням електроенергії на лівий берег, що зрозуміло, якщо дивитися на мапу відключень, здебільшого це Лівобережжя, Київ і, звісно, Одеса, де було знищено частину енергоінфраструктури ударами ворога", — розповів Фокусу Андріан Прокіп.

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Крихка ситуація в енергетиці пов’язана з рівнем пошкоджень електростанцій, які, хоч і були частково відремонтовані до початку опалювального сезону, подекуди вже не можуть виконувати повноцінно свою маневрувальну функцію – тобто, тримати весь обсяг навантаження, зазначають експерти. "Теплові електростанції працюють на межі можливостей, часто за перенавантажень блоки відключають, тобто повністю виконувати свою роль маневрувальних потужностей ТЕСи вже не можуть. Звідси дефіцит, адже під час виходу в ремонт навіть одного блоку ТЕС зараз в наших умовах і при зимових температурах – дефіцит посилюється, значить, збільшується потреба у відключеннях", — пояснив Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій.

Довга зима без світла. Чи допоможе імпорт та якими будуть графіки взимку

Через дефіцит Україна активно використовує імпорт електроенергії із сусідніх країн. Як повідомили в Укренерго, сьогодні, 22 листопада, імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 408 МВт*год, із максимальною потужністю в окремі години до 817 МВт.

Єдиний і головний чинник, що буде впливати на тривалість відключень, — військовий

Проте, наголошують експерти, на жаль, імпорт не може перекрити весь дефіцит в енергосистемі. І тут є кілька причин, одна з яких — надвисока вартість електричної енергії у країнах ЄС. "Підприємства мало купують імпорт, бо це дорого, якщо подивитися на Польщу, Румунію, Угорщину, там дуже високі ціни зберігаються", — каже Андріан Прокіп. І додає — внаслідок обстрілів були пошкоджені мережі, тобто система передачі, а тому навіть умовне збільшення обсягів імпорту не допомогло б усунути дефіцит, адже система не може впоратися з навантаженнями.

До того ж, кажуть фахівці, є питання "прайскепів" — граничних цін на електричну енергію, за якими бізнес може купувати електричну енергію. Тобто, якщо в Європі ціна вища від прайскепу, компанія не може придбати потрібний обсяг електроенергії, не може імпортувати. Хоча деякі експерти і зауважують: це може зробити державний трейдер, тому питання прайскепів теоретично не має впливати на імпортні обсяги електроенергії з ЄС. Але за все доведеться платити, і платити чимало.

Похолодання впливає на стан енергосистеми, але головним чинником лишається можливість агресора влучити по електростанціям Фото: REUTERS

Прогнозів на зиму наразі не так багато. Експерти зазначають: єдиний і головний чинник, що буде впливати на тривалість відключень, — військовий. Якщо електростанції будуть надійно захищені системами ППО, то, можливо, вдасться пройти холодний сезон з плановими графіками відключень по 3-4 години на добу для кожної черги споживачів. Але нові руйнування призводитимуть до глибшого дефіциту, що означає ризики відключень більш тривалих — по 6-8 годин на добу і довше. Власне, саме такими зараз і є відключення у Києві та області.

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Експерти сподіваються, що за відсутності нових пошкоджень Укренерго зможе вийти на стабільні графіки планових відключень, що дозволить українцям більш-менш стабільно перезимувати. Але щоб зовсім без відключень, ймовірно, такий сценарій передбачити неможливо. "Навіть без ударів ЗС РФ по енергоінфраструктурі за такої холодної зимової погоди та з огляду на стан електростанцій, які можуть в будь-який момент вийти в ремонт, відключення взимку очікуються. Просто вони точно можуть бути нетривалими, до 4 годин на добу. Але це лише якщо не буде нових влучань по енергетиці", — резюмував Юрій Корольчук.