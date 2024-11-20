Без води погано, без тепла холодно: як виходить із блекауту Одеса

Ну що ш. Блекаут в Одесі потроху того. Там дали комусь на дві години світла, тут на чотири. Лунають звичні крики — "А чого через дорогу світло є, а в нас нема?". Темрява, холод і відсутність мобільного зв'язку навіть людей, які вішають на стінку образок із Бандерою, перетворюють на потомствених пролетарів, які бажають соціальної справедливості. Тому що — щастя для всіх задарма і нехай ніхто не піде скривдженим.

У сенсі, х...во має бути всім однаково.

Оптика — крута річ. Зарядні станції тягнуть добу і після цього їх возять з дому в офіс заряджати. Без води погано, без тепла холодно. А один зі знайомих помітив, як йому стало добре, коли він сходив у "Сільпо" за кип'яточком і намутив там заодно кави. Щастя — ось воно. Чайник з окропом. І гаряча американа з молоком за 25 гривень. Ніякого "Джек Деніелса" і п'ятої плойки не треба. Зміна життєвих цінностей в умовах "Іскандерів" і "Мопедів", що пролітають над головою.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо