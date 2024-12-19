Америка чекає чоловічків із Сатурна: чому в США здійнялася істерія з непізнаними дронами

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У Штатах нова повальна шиза. З'явилися невідомі літаючі дрони і про них пишуть. На деяких відео об'єкти більше схожі на літаючі тарілочки, зроблені в After Effects. Але тут робіть поправку на око людини, яка сама трохи займалася монтажем і трохи вчилася робити спецефекти. Так що в голові відразу проноситься, як цей ефект називається і в якому розділі меню він. Може, це мені здалося і відео реальне.

Адміністрація Байдена каже, що все нормально і це цивільні комерційні дрони. Трамп закликає уряд розкрити всі таємниці, і якщо щось не так, дрони збивати.

Особисто я тут проблеми не бачу, але робіть поправку на психіку, понівечену війною. Якщо ця штука безпечна, це не "мопед" і вона не хоче мене вбити, то нехай хоч кола нарізає над моїм будинком.

В американців же ввімкнулися класичні заморочки, замішані на штатівській конспірології та схильності до теорій змови.

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Схожі на безпілотники: у США вже місяць помічають НЛО над Нью-Джерсі (фото, відео)

Чому це сталося тільки зараз?

Може, якийсь черговий анонімус зробив відповідний пост на Реддіті.

Може, час настав — і час чекати чоловічків із Сатурна. Вони ведуть розвідку перед тим, як прийти на інавгурацію до Фредовича 20 січня та особисто його привітати.

Кілька років тому було таке саме божевілля з приводу повітряних куль навколо і над США, потім вони виявилися китайськими метеозондами, якщо не плутаю. Літали багато років, поки їх раптом не помітили.

Була свого часу і мода на літаючі тарілочки.

Тепер ось невпізнані дрони. У США була свого часу мулька з чорними вертольотами. На них прилітають агенти ФБР і за наказом рептилоїдів викрадають тих, хто несе світові правду про окупаційний уряд.

Тож, можливо, завтра якась "Кентуккі дейлі стар" видасть тру сторі про викрадення небайдужої американки бандою прибульців, які висадилися з БПЛА на задньому дворі її будиночка.

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