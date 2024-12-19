Америка чекає чоловічків із Сатурна: чому в США здійнялася істерія з непізнаними дронами
Америка охоплена ажіотажем з приводу невідомих літаючих дронів. Журналіст Максим Войтенко з цього приводу згадує попередні аналогічні заокеанські психози — від НЛО до китайських повітряних куль, бачачи в усьому цьому щось дуже спільне.
У Штатах нова повальна шиза. З'явилися невідомі літаючі дрони і про них пишуть. На деяких відео об'єкти більше схожі на літаючі тарілочки, зроблені в After Effects. Але тут робіть поправку на око людини, яка сама трохи займалася монтажем і трохи вчилася робити спецефекти. Так що в голові відразу проноситься, як цей ефект називається і в якому розділі меню він. Може, це мені здалося і відео реальне.
Адміністрація Байдена каже, що все нормально і це цивільні комерційні дрони. Трамп закликає уряд розкрити всі таємниці, і якщо щось не так, дрони збивати.
Особисто я тут проблеми не бачу, але робіть поправку на психіку, понівечену війною. Якщо ця штука безпечна, це не "мопед" і вона не хоче мене вбити, то нехай хоч кола нарізає над моїм будинком.
В американців же ввімкнулися класичні заморочки, замішані на штатівській конспірології та схильності до теорій змови.Важливо
Чому це сталося тільки зараз?
Може, якийсь черговий анонімус зробив відповідний пост на Реддіті.
Може, час настав — і час чекати чоловічків із Сатурна. Вони ведуть розвідку перед тим, як прийти на інавгурацію до Фредовича 20 січня та особисто його привітати.
Кілька років тому було таке саме божевілля з приводу повітряних куль навколо і над США, потім вони виявилися китайськими метеозондами, якщо не плутаю. Літали багато років, поки їх раптом не помітили.
Була свого часу і мода на літаючі тарілочки.
Тепер ось невпізнані дрони. У США була свого часу мулька з чорними вертольотами. На них прилітають агенти ФБР і за наказом рептилоїдів викрадають тих, хто несе світові правду про окупаційний уряд.
Тож, можливо, завтра якась "Кентуккі дейлі стар" видасть тру сторі про викрадення небайдужої американки бандою прибульців, які висадилися з БПЛА на задньому дворі її будиночка.
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