Блеф чи тиск на Іран: що означає перекидання морпіхів і десантників США в район Перської затоки

Ну що ж. Сухопутка проти Ірану поки не почалася, сторони готуються до попередніх пестощів.

Чому поки що все не почалося? Варіантів два. Перший — публічне перекидання морпіхів і десантників у район Перської затоки — елемент тиску на Іран і блеф.

Варіант другий — професійні військові змогли якимось чином донести до Трампа думку, що це не комп'ютерна гра на кшталт "Вольфенштайна", і містер Бласковіц не зможе знищити лігво аятол і самотужки всіх перемогти. А хто може?

У Штатів є три дивізії десантури, почнемо з них. Для початку, це 82 дивізія, вже заявляли про перекидання частини в район Ірану. У дивізії 15-20 тисяч осіб, це еліта з еліт у регулярній американській армії. Там трибригадна структура. Тобто, три бригади, у кожній три батальйони, плюс артилерія і кавалерійський ескадрон, тобто броня. В однієї бригади термін розгортання 18 годин, за наявності авіації дивізію можна перекинути за 3-4 доби. Але є нюанси. Ця дивізія — річ у собі, тобто, у неї є своя артилерія, армійська авіація, якась броня. Але в Кувейті є гігантські армійські склади, і не всі вони винесені Іраном.

Атака Ізраілю на Іран та блокування Ормузької протоки. Найгiрший сценарiй для свiту і три варіанти для України

Далі 101 дивізія. 16 тисяч осіб і 400 вертольотів. Це саме воно, ще більше воно, ніж 82-а дивізія. Але знову ж таки питання в доставці. З вертушками і бронею — це доставка морем і в найкращому разі тиждень.

Є ще одна десантна дивізія, номер 11, але у неї профіль у снігах і витягувати її доведеться з Аляски. Ну і є деяка кількість окремих десантних бригад і батальйонів.

Ще є корпус морської піхоти, це 160-170 тисяч осіб загалом. Три дивізії постійної готовності по 17-18 тисяч осіб, теж трьохбригадно-батальйонна структура. Дві в Штатах, частина однієї вже, мабуть, прибула на авіаносці з Японії в район затоки. За чисельністю це одна бригада.

Тобто, одних десантників і морпіхів Штати за тижні три можуть зібрати тисяч 80.

Нi Формули-1, нi тенiсних турнiрiв: чи скасують Кубок світу з футболу 2026 через вiйну США з Iраном

Плюс в американській армії є механізовані бригади "нового ладу". Їх максимально нафарширували броньовиками "Страйкер", штук 300 на бригаду, і вони займають проміжне становище за потужністю між легкою і важкою бригадами. Друга фішка бригади — можливість швидкого перекидання авіацією. "Страйкер", це не танк, на борт його завантажити не проблема. Таких бригад у американців 5-6, але начебто тільки одна базується в Європі. Чисельність однієї близько 4,5 тисяч осіб.

Це може сильно посилити угруповання.

Інше питання, де їх розміщувати, яке постачання тощо. Ну і головне — що з себе може являти сухопутна операція. Мені особисто цікаво подивитися. Востаннє така велика операція з ворогом, який реально огризається, була в 1991 році — проти Іраку.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.