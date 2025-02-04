Карлсон сказав — Трамп зробив. Як передбачити майбутнє України за телеефіром американського журналіста
За спостереженням блогера Максима Войтенка, Трамп використовує дружнього журналіста Такера Карлсона для озвучування ідей, які вважає важливими для себе. Тож, послухавши нещодавній ефір Карлсона з англійським колегою Пірсом Морганом, можна дізнатися багато нового про найближче майбутнє України.
Витратив нещодавно півтори години на перегляд дебатів Такера Карлсона з британським журналістом Пірсом Морганом. Зустрілися вони в Саудівській Аравії і вели бесіду на тлі місцевих умовно красот.
Навіщо я прос…ав стільки часу? Те, що говорить Карлсон, за два тижні буде частиною офіційної ідеології в Білому Домі. А дещо вже й стало нею. Тож я розсудив, що читаю гранки завтрашнього номера газети "Правда" з промовою сміливого комсомольця, який першим став критикувати зінов'євсько-бухаринський блок. Усе-таки тренди треба в деталях дізнаватися заздалегідь.
Відсотків 70 розмови було присвячено Україні та Ізраїлю. Хоча говорили про все потроху, зокрема і про бомбардування Дрездена. Тут ремарка — Карлсон плаває в історії, але визнає це і красиво відмазується.
Співрозмовники самі собою архетипічні. Літній англієць із породистою зовнішністю, добре поставленою промовою а-ля лорд-сер-пер, який говорить спокійно і ввічливо, але гне свою лінію. Водночас не соромиться маніпуляцій у межах розумного.
І молодий напористий нахабний американець. Чарівний. Тріщає без угаву, звинувачує суперників у всіх гріхах, і прекрасно маніпулює. Він мені нагадав деяких героїв оповідань О. Генрі.
Тож суперечка про Ізраїль була приблизно такою — "Ти антисеміт! Ні, ти антисеміт!".Важливо
Тези Карлсона щодо України я повторювати не буду, тут поки що за таке можна відгребти абсолютно офіційно. Хоча через пів року їх транслюватимуть із кожного чайника і їх повторюватимуть люди, які нині за них терміни виписують. І голоситимуть, що особисто вони цього не знали. Я так думаю.
Присвятив частину своєї промови Карлсон і агресивному блоку НАТО. Це не його дослівний вислів, але сенс такий. Зі сказаного я з'ясував, що для того, щоб тебе не бомбили "за здрасте" в найближчі п'ять років, треба бути віруючим християнином або євреєм-іудеєм. Останнє краще.
У повітрі літали згадки бомбардувань Японії та Дрездена, начебто щось про біолабораторії. Путіна згадували стільки разів, що вуха в нього горіли ще тиждень. Зійшлися на тому, що диктатор, але ось наступний явно не буде демократом. Такий вибір російського народу.
Такер наполягав на "ріал політик", англієць наголошував на моралі й тому, що Путіну не можна дати перемогти.
Усе це нагадувало розминку перед якимись неофіційними переговорами на вищому рівні. Публічне промацування одне одного. Коли стоять дві банди одна навпроти одної й перед бійкою або базаром уперед на затравку висилають молодих. Нехай лаються між собою, зачіпають та беруть на слабо.
Наприкінці дебатів співрозмовники раптом зійшлися в думках щодо перспектив завершення конфлікту.
Усе це переривалося рекламою сейфів, зроблених з нагоди інавгурації Трампа руками американських робітників лімітованим тиражем. Не в Китаї зроблено! Рекламою страхування тощо. Озвучував це у своїй студії особисто Такер Карлсон. Що знову ж таки навіювало спогади про чарівних людей з оповідань О. Генрі та торговців зміїною олією.
У майбутньому буде цікаво. Але не всім.
Як там?
— Алісо, у майбутньому весело?
Не те слово!
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо