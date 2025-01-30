"Україна — джерело божевілля": Карлсон заявив, що Путін не є ворогом США (відео)

Такер Карлсон стверджує, що Путіна у США вважають ворогом лише "купка божевільних". Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що в ХХ столітті деякі американські діячі казали так само про Гітлера.

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Проросійський американський журналіст Такер Карлсон назвав Україну "джерелом божевілля", що дестабілізує Захід. Також він сказав, що президента РФ Володимира Путіна в Сполучених Штатах Америка називають ворогом "купка божевільних", а сам він не має причин злитися на нього, бо той нічого не заподіяв особисто йому. Такі заяви він зробив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Такер Карлсон говорить, що й нього "немає причин злитися на Путіна". На відео з 1:03:00.

"Україна — це джерело божевілля. Вони зробили все, щоб дестабілізувати Захід. Кількість зла, яка йде від цієї країни, кількість злочинів, які йдуть від цієї країни, дуже значні", — заявив Карлсон.

Він зізнався, що не розуміє, чому президента РФ у його країні вважають ворогом.

"Люди нападали на мене зі словами: як ти посмів говорити з Путіним, нашим ворогом? Ніхто не питав мене, чи є Путін нашим ворогом. Чому Путін нам ворог? Він нічого мені не зробив. Він не називав мене расистом", — сказав він Пірсу Моргану.

Карлсон заперечив, що є "маріонеткою" російського президента, та заявив, що як американець не має причин злитися на нього, поки він не атакував безпосередньо його країну.

"Ми ніколи не голосували за те, що ненависть до Путіна входить у національну політику США. Є тільки купка божевільних ворогів демократії, як Вікторія Нуланд, які вирішили, що ми маємо позбутися Путіна, тому що вони злі на нього з якихось причин, яких нам ніхто не пояснює. Я з цим не погоджуюся, тому що я живу у вільній країні", — заявив американський журналіст.

Слова Карлсона прокоментував український журналіст Андрій Цаплієнко. Він зазначив, що агресор, якому не дадуть жорстку відсіч, переконається в слабкості демократії та продовжуватиме свої загарбницькі дії.

"В середині ХХ-го століття теж були американські діячі, які приблизно так казали про Гітлера, але їхній ізоляціонізм призвів до Перл-Харбора", — сказав Цаплієнко.

Український журналіст Андрій Цаплієнко прокоментував заяви Такера Карлсона Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 січня Такер Карлсон заявив в інтерв'ю журналісту Метту Таіббі, що адміністрація Байдена намагалася вбити Путіна, проте жодних конкретних доказів не навів.

6 грудня ЗМІ писали, що глава російської дипломатії Сергій Лавров в інтерв'ю Карлсону заявив, що причиною війни РФ проти України була Революція Гідності.

Перед тим 4 грудня Карлсон записав відео в Москві, в якому заявив про зрив інтерв'ю із Зеленським. За його словами, його команда намагається організувати розмову з президентом України понад рік.