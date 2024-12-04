Поговорив із Лавровим: Карлсон повернувся до Москви і заявив про зрив інтерв'ю із Зеленським (відео)

За словами американського ведучого, США вже залучені в "неоголошену війну" з Росією, а армія США нібито вбиває росіян на території РФ.

Американський журналіст Такер Карлсон знову приїхав до Москви, цього разу анонсуючи інтерв'ю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У відеозаписі, зробленому з Москви, Карлсон повідомив, що його команда впродовж більше ніж року намагалася провести інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, проте переговори зірвані, за його словами, американським урядом і посольством США в Києві. Про це він заявив у своєму відео ролику на три хвилини.

Карлсон зазначив, що метою його візиту до Москви стало отримання інтерв'ю з Лавровим, щоб обговорити поточну ситуацію між Росією і США, а також можливу майбутню взаємодію цих країн.

"Ми вчора повернулися до Москви, щоб взяти інтерв'ю в міністра закордонних справ Росії. Щоб запитати: чи йдемо ми до безпрецедентного конфлікту між Росією і Сполученими Штатами? Чи є спосіб відштовхнути Росію від Сходу, від сфери Китаю, назад на Захід?", — сказав ведучий в опублікованому ролику.

Він підкреслив, що США вже залучені в "неоголошену війну" з Росією, а армія США нібито вбиває росіян на території РФ. За його словами, ситуація наразі стала значно небезпечнішою, і світ перебуває "набагато ближче до ядерної війни, ніж будь-коли".

Карлсон також розкритикував адміністрацію президента США за відсутність каналів зв'язку з Росією і зазначив, що більшість американців не мають доступу до альтернативної інформації, через що не знають російську сторону конфлікту. Насамкінець, він повідомив, що його інтерв'ю з Лавровим було "дуже захопливим" і буде опубліковане найближчим часом.

Інтерв'ю з Путіним

Нагадаємо, що на початку лютого Карлсон уже відвідував Москву, де записував інтерв'ю з президентом Володимиром Путіним. Пізніше Путін заявив, що не отримав "повного задоволення" від інтерв'ю Карлсону. За словами президента РФ, він нібито чекав від американського медійника "гострих запитань", щоб "також гостро відповідати".

Нагадаємо також, що мільярдер Ілон Маск висміяв інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону. Відомий підприємець поділився картинкою, яка в глузливій формі показує відповідь Путіна на запитання про причини вторгнення російських військ в Україну.