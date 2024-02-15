Путін заявив, що не отримав "повного задоволення" від інтерв'ю Карлсону (відео)

За словами російського президента, він нібито чекав від американського журналіста "гострих запитань", щоб "також гостро відповідати".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував своє інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, зазначивши, що розмова пройшла не так, як він очікував. Про це президент РФ сказав в інтерв'ю російському журналісту Павлу Зарубіну 15 лютого.

Путін заявив, що Карлсон є "небезпечною людиною". За словами політика, він чекав, що під час інтерв'ю журналіст "поводитиметься агресивно", а також ставитиме "гострі запитання".

"Я не просто був до цього готовий, я цього хотів, тому що це давало б мені можливість так само гостро відповідати, що, на мій погляд, додало б певної специфіки всій нашій бесіді. Але він обрав іншу тактику", — сказав Путін.

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Президент РФ також заявив, що Карлсон кілька разів зробив спробу його перебити, проте загалом виявився "терплячим". Він зазначив, що журналіст вислухав його довгі промови про історію і нібито не дав йому зробити "те, до чого він був готовий".

"Тому, відверто кажучи, повного задоволення від цього інтерв'ю я не отримав", — підсумував Путін.

Інтерв'ю президента РФ Павлу Зарубіну

Зі свого боку американський портал Politico у своїй публікації від 15 лютого вказав на те, що Карлсон відомий своїм позитивним ставленням до Росії, а також "схильністю підлещуватися до автократів".

Попри це, у виданні вважають, що якби Путін справді хотів відповідати на "гострі запитання", то Кремль не вибрав би Карлсона для його першого інтерв'ю західному журналісту.

Нагадаємо, 7 лютого прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Володимир Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону. Напередодні журналіст підтвердив, що він перебуває в Москві.

За даними росЗМІ від 14 лютого, інтерв'ю Путіна провалилося в ефірі державного телебачення по всій країні. Журналісти зазначили, що вітчизняні серіали та розважальні шоу виявилися росіянам цікавішими.